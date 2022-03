Il Bimby diventa black, arriva l'edizione limitata

Cambia pelle ma non il modo di cucinare. Bimby TM6 di Vorwerk ha messo lo smoking e diventa nero ma solo per pochi giorni. Ecco la nostra recensione. Condividi

Per la prima volta in 50 anni di storia, Bimby esce in un'edizione limitata. Total black, elegante e dal bel design. Sarà disponibile fino al 3 aprile, e l'Italia è il secondo paese al mondo a lanciare questa prima edizione limitata; apripista in Europa è stata la Germania, che a gennaio ha venduto in poche settimane 120mila robot da cucina. Bimby TM6 non solo è un aiutante perfetto in cucina grazie alle sue numerose modalità e funzioni di cottura, ma diventa anche un eye-catcher nelle cucine di tendenza. Noi di Now lo abbiamo provato per voi.

Bimby black

Bimby tuttofare NOW Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia Per chi non lo conoscesse, è un robot da cucina intelligente in grado di pesare, tritare, frullare, impastare e mescolare gli ingredienti e naturalmente cuocerli. Una volta creato l'account sulla piattaforma Cookidoo da un pc, basta inserire poi le credenziali sul display del Bimby e il gioco è fatto. Davanti a noi 8.000 ricette italiane e 78.000 da tutto il mondo. Dopo aver scelto il nostro piatto basterà seguire le indicazioni sul display. Per prima cosa abbiamo testato le funzioni manuali e in particolare il cuociuovo, utile per non sbagliare la cottura. In 10 minuti e seguendo le istruzioni abbiamo ottenuto due uova barzotte, sode fuori e cremose dentro. Perfette.

Uova barzotte cucinate con il Bimby TM6 black

La prova del risotto Fare un risotto cotto al punto giusto e buono diventa un gioco da ragazzi. Una volta scelta la nostra ricetta, controllato di avere tutti gli ingredienti a disposizione si segue semplicemente passo dopo passo tutto quello richiesto sul display. Il Bimby pesa, sminuzza, insaporisce e cuoce. E in meno di 45 minuti abbiamo ottenuto il nostro risotto. Lo abbiamo versato in una risottiera, mantecato come da copione e il piatto è pronto per essere servito.

Il risotto cucinato con Bimby black

Bimby TM6 Limited edition, Pro e Contro Il prezzo dell’offerta Bimby Limited Edition è di 1.359 euro. Comprende anche un ricettario e 6 mesi di accesso al portale cookidoo. Si può acquistare tramite le incaricate Bimby o sul sito www.vorwerk.com. Pro Design

Moltissime funzioni

Facile utilizzo

Si cucina di tutto Contro Prezzo