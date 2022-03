Philips: ecco tutte le novità audio-video per il 2022

Tv, cuffie e sistemi audio. Philips sta per lanciare sul mercato la nuova gamma di prodotti che caratterizzerà tutto il 2022. Tante le sorprese per gli appassionati di tecnologia e non

Per quanto riguarda la tv Philips lancerà il nuovo Oled 807: immagini sempre al top grazie all'intelligenza artificiale del processore P5 di sesta generazione. Il pannello OLED-EX offrirà un aumento del 30% dell'emissione luminosa. Ambilight su quattro lati. Sarà un prodotto adatto per il mondo dei videogiochi, infatti supporterà il 4K da 40HZ a 120Hz. Infine e non ultimo il design: elegante e super sottile. Philips OLED807 sarà disponibile in diversi formati a partire dal terzo trimestre 2022.

Una tv enorme

La casa olandese lancerà sul mercato anche la nuova Performance Series 8807 DLED con la rinnovata soundbar multifunzione Dolby Atmos. Ambilight su tre lati, la qualità dell'immagine è affidata al processore di elaborazione delle immagini P5 di quinta generazione con un pannello LCD da 120Hz. La serie sarà disponibile con un'ampia scelta di dimensioni dello schermo e includerà il modello più grande di TV Philips mai esistito fino ad oggi con la versione da 86 pollici. L'uscita è prevista per il secondo trimestre 2022.

Il mondo dell'audio

Nel 2022 soundbar, subwoofer e diffusore satellite entreranno a far parte della gamma Fidelio. Si tratta di una nuova gamma di diffusori wireless che permetteranno di comporre un sistema audio surround Dolby Atmos. Tutti i prodotti saranno caratterizzati da una finitura di prestigio che include materiali come il legno, l’alluminio e la pelle sostenibile. Uscita prevista: terzo trimestre 2022.

Cuffie e speaker portatili

Nel panorama audio non potevano mancare le cuffie sportive: tra le novità, le Philips A7507 senza fili. Si preannunciano con audio eccezionale anche in ambienti rumorosi o con tanto vento. E per la prima volta Philips aggiunge due speaker bluetooth portatili come nuova categoria di prodotto. Saranno resistenti all'acqua, comodi e facili da trasportare e offriranno un ottimo suono sia in casa che in giro.