Feat food, l'idea per fare una dieta anti-spreco

Troppo cibo sprecato

In Italia ancora troppo cibo finisce nella spazzatura. Nel 2020 27 chili di cibo a testa sono stati buttati per un valore di oltre 6 miliardi di euro per quanto riguarda solamente lo spreco domestico. Ognuno può fare la sua parte ma spesso in autonomia non è facile. Per questo Feat Food, nata nel 2015 a Lecce, ha pensato di creare un progetto di meal-planning: piatti pronti direttamente a domicilio per mangiare sano e nelle giuste quantità. E per non buttare via nulla.