FRITZ!Box 6850 5G, la prova dell’ultimo router portatile AVM

La casa tedesca ha sfornato un altro interessante prodotto in grado di portare una connessione Wi-Fi stabile e veloce dove non è presente la linea telefonica fissa, sfruttando le reti mobili e in particolare la rete 5G che inizia a diffondersi in numerose città italiane

La tedesca AVM ha recentemente presentato un nuovo router portatile compatibile con le reti mobili veloci 5G denominato FRITZ!Box 6850 5G. Il router è dotato di tutte le soluzioni tecnologiche di FRITZ! (noi avevamo provato approfonditamente la versione precedente di questo modello, la 6850 LTE) ed è, a nostro avviso, un’ottima soluzione per creare una linea Wi-Fi veloce dove non si dispone di linea telefonica fissa, come in seconde case, camper, cantieri o dove, come in paesi di montagna o con pochi abitanti, la linea fissa arriva ma non garantisce velocità sufficienti a navigare in maniera soddisfacente.

Le caratteristiche principali

FRITZ!Box 6850 5G, ci spiegano, è adatto sia per un utilizzo su reti 5G Standalone che Non-Standalone (cioè quelle presenti al momento nel nostro paese). Il router è compatibile anche con le reti di generazioni precedenti (4G/LTE-Advanced Pro e 3G/UMTS) e, a seconda della disponibilità di una o un’altra rete, è in grado di passare automaticamente a quella più performante. L’apparecchio, inoltre, ha un interessante funzione di allineamento intelligente che guida gli utenti alla ricerca della posizione migliore per il router e nell’orientamento ideale delle antenne mobili. A livello di Wi-Fi FRITZ!Box 6850 5G è in grado di creare due bande (2,4 GHz e 5 GHz - ma non è compatibile con lo standard Wi-Fi 6) e grazie alla funzionalità Mesh assegna sempre la migliore connessione possibile in base a dove si trova il dispositivo connesso. A bordo troviamo anche una base DECT in grado di controllare i dispositivi della smart home e un centralino integrato dove si possono registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT. Il software, infine, integra un media server con connettività NAS che permette di rendere disponibili i contenuti delle memorie online e USB (grazie alla presenza di una porta USB 3.0) a tutti coloro che si collegano alla rete Wi-Fi: una sorta di “cloud domestico” in totale sicurezza.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Siamo rimasti molto soddisfatti dalla nostra prova sul campo: la connessione 5G (con frequenze sub 6 GHz, che sono quelle al momento disponibili) si è rivelata molto buona. Di certo quello che più colpisce di questo modem è la praticità, la potenza e la stabilità del software FRITZ!, sempre pieno di interessanti funzioni e semplice da utilizzare. Tra i pochi lati negativi abbiamo sentito la mancanza di una batteria, che rende questo modem utilizzabile solamente dove c’è una rete elettrica. FRITZ!Box 6850 5G è disponibile in Italia al prezzo di listino di 569,99 euro.

Pro e Contro

PRO

Compatibile con le nuove reti veloci 5G

Potente e veloce, semplice da utilizzare

CONTRO