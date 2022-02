UL Lab, il laboratorio che fa ordine nell'Internet delle cose

In questo laboratorio di 800 metri quadrati a Carugate, alle porte di Milano, si testa ogni giorno testa la compatibilità elettromagnetica e wireless di smart tv, assistenti virtuali ed elettrodomestici intelligenti, ma anche di apparecchiature usate in campo medico

Facciamo partire il robot aspirapolvere mentre siamo in ufficio, accendiamo le luci di casa e il televisore con un comando della voce, ascoltiamo la musica con le casse Wi-Fi collegate al cellulare mentre siamo sotto la doccia: l'internet delle cose è entrato nelle nostre vite e si manifesta con gesti che ormai sono un'abitudine scontata.

Ma cosa accadrebbe se questa babele di comandi e imput contemporanei mandasse in tilt i vari dispositivi? O meglio: com'è possibile che non accada?