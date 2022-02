EZCast Beam H3, il proiettore smart per casa e ufficio

Abbiamo provato l’ultimo modello di EZCast: si tratta di un device che permette di proiettare video provenienti dalla maggior parte delle fonti video al momento utilizzabili (decoder, consolle, tv stick, computer, smartphone, tablet), sia in modalità cablata che in modalità wireless

EZCast Beam H3 è un interessante proiettore portatile con funzionalità smart che permette di proiettare qualsiasi video proveniente da fonti HDMI, USB, MicroSD ma anche da pc, Mac, smartphone o tablet iOS e Android, sia in orizzontale che in verticale. Si tratta di un proiettore ideale per essere trasportato da una casa all’altra o da casa all’ufficio, ottimo per la proiezione di film, serie tv, partite, videogame ma anche pagine web, fogli di calcolo, presentazioni.

Le caratteristiche tecniche

EZCast Beam H3 grazie al suo modulo Wi-Fi incluso nella confezione supporta le reti senza fili a 2,4 e a 5 GHz. Ha una luminosità di 250 Lumen (la lampada è garantita per oltre 30mila ore) ed è in grado di proiettare fino a un’angolatura di 150° con una risoluzione nativa in Full HD. Grazie a un sensore il proiettore è in grado di rilevare se stiamo proiettando in orizzontale e in verticale, e in automatico (senza dover manualmente capovolgerlo) adatta la proiezione, ad esempio, al formato video di YouTube o, magari, a quello dei video di TikTok o alle storie di Instagram. Inoltre, grazie alla tecnologia 2D Keystone non è necessario che il proiettore sia esattamente davanti alla parete o al telo bianco: è in grado infatti di proiettare anche se posto in posizione laterale. Incluso nella confezione vi è un comodo telecomando e - piccola chicca - il proiettore da spento può funzionare anche da speaker Bluetooth.

Le porte disponibili



Il nuovo proiettore di EZCast è in grado di proiettare praticamente qualsiasi cosa: grazie alle sue porte USB-A (tradizionale), USB-C, HDMI, Micro SD e alla compatibilità con gli standard wireless Airplay, Miracast, Google Home e DLNA digerisce tranquillamente fonti video provenienti da computer, consolle, tablet, smartphone, pennette USB, decoder come Sky Q, tv-stick come la NOW Smart Stick, Amazon Fire TV o Google Chromecast. Ha anche un’uscita a 3,5 mm per poter collegare cuffie o casse musicali. Beam H3 supporta anche YouTube TV ed è in grado nativamente di mandare in diretta oltre 85 canali.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Abbiamo trovato molto semplice sia l’installazione, sia il setup (noi abbiamo fatto le nostre prove proiettando su un muro bianco di casa, e il risultato è stato ottimo), sia il collegamento a vari device: abbiamo utilizzato EZCast Beam H3 collegato a Google Chromecast, all’iPhone, a Google Chrome e al Samsung Z Flip3 ed è sempre tutto filato liscio. Unica pecca è che il device è un po’ rumoroso: per questo è consigliabile, per non ottenere l’effetto del suono che viene coperto dalle ventole, collegarlo a delle casse o a delle cuffie. EZCast Beam si acquista online al prezzo di listino di 148 euro.

Pro e Contro

PRO

Proiettore portatile smart semplice da installare

Compatibile con la maggior parte delle fonti video in circolazione, cablate e wireless

CONTRO