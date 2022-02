Riders Republic, gli sport estremi in poltrona

Il nuovo videogioco firmato Ubisoft porta i giocatori a esplorare alcuni dei parchi naturali più famosi degli Stati Uniti, dallo Yosemite al Sequoia National Park. Grandi campioni come la medaglia d’oro Michela Moioli, l’atleta Red Bull Markus Eder e Marco Fontana lo hanno provato Condividi

Se il dubbio vi assale... Uscire o restare in casa, divano o mountain bike? Se siete appassionati di sport estremi o se il vostro sport preferito è stare seduti comodi in poltrona, Riders Republic potrebbe ugualmente fare per voi. Il nuovo videogame della Ubisoft consente di esplorare virtualmente alcuni dei luoghi più suggestivi al mondo, provando - pad alla mano - l’emozione degli sport estremi. Dalle cime innevate agli aridi canyon, un open world che comprende i più famosi parchi nazionali degli Stati Uniti e le montagne europee. Tutti insieme in un unico posto in cui divertirsi.

Grandi sportivi alla consolle Appassionati di mountain bike, snowboard ma anche grandi sportivi e medaglie d'oro olimpiche hanno provato il nuovo videogame. Lo sa bene Michela Moioli, medaglia d’oro di snowboard cross a PyeongChang 2018, che si sta preparando per gli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sia in pista, sia con la console, così da mantenere sempre alta l’attenzione e centrare nuovamente l’obiettivo. Michela sarà portabandiera alla cerimonia di chiusura delle prossime Olimpiadi. Anche l’atleta Red Bull Markus Eder, campione di freeride, e Marco Fontana, medaglia di bronzo nel cross country ai Giochi di Londra 2012, confessano di essere appassionati del videogioco della Ubisoft. Al sistema di controllo messo a punto dagli sviluppatori, allo stile prettamente street si aggiunge un tono ironico, che contribuisce a riportare sullo schermo l’atmosfera tipica di discipline come lo snowboard, il freeride e il downhill. Riders Republic consente di provare l’emozione di immergersi nella natura incontaminata tra un salto mozzafiato e un trick d’effetto.