Acer Aspire Vero, ecco il laptop fatto con materiali riciclati

Acer Aspire Vero è realizzato con plastica riciclata da materiali di scarto provenienti da strutture domestiche, commerciali, industriali e pubbliche. In particolare, i rifiuti post-consumer (PCR) rappresentano, ci spiegano da Acer, “il più grande flusso di materiali di scarto al mondo e qualsiasi sforzo per ridurre questo flusso promette di ridurre l'impatto delle attività umane sull’ambiente”: Oltre ai materiali plastici anche la confezione di Acer Aspire Vero è riciclata. La scocca è composta al 30 per cento di materiali PCR ed il fatto che sia senza vernice (e quindi volutamente “grezza” - ma a nostro avviso bella da vedere) riduce l’impatto negativo dei composti organici volatili mentre i tasti della tastiera contengono il 50 per cento di plastica riciclata. Inoltre il dispositivo è stato appositamente progettato per essere facile da smontare, semplificando i processi di riparazione, aggiornamento ed eventuale smaltimento. Anche l’utente, grazie a delle viti standardizzate, può infatti sostituire eventuali pezzi, per evitare sprechi inutili. A sancire l’unicità di questo laptop anche i tasti E ed R della tastiera, che sono colorati di giallo e sono rivolti al contrario per mettere in luce ancor di più l’anima “RE-duce, RE-use, RE-cycle” (ridurre, riutilizzare, riciclare).

Le caratteristiche tecniche

Acer Aspire Vero è un laptop con sistema operativo WIndows 11 preinstallato, uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (anch’esso riciclabile al 99%), un processore Intel Core di undicesima generazione e grafica Intel Iris X. Presenti una porta USB di tipo C, tre porte USB tradizionali (di queste due sono 3.2 Gen 1 e una può anche effettuare ricariche di altri oggetti con il pc spento), la porta Ethernet, l’uscita video HDMI, il jack per cuffie e microfono la connettività Wi-Fi 6. A livello software troviamo un’applicazione chiamata VeroSense che offre agli utenti la possibilità di selezionare una modalità d’uso ottimizzata per l’efficienza energetica e una maggiore durata della batteria: grazie a Eco+ si può scegliere di disattivare in automatico le funzioni che utilizzano più energia; ci sono poi anche le modaltà Ecologico, Bilanciato e Prestazioni. Presente il lettore di impronte digitali, comoda la tastiera estesa (ha anche il tastierino numerico e tanti tasti funzione). Buoni, infine, i microfoni e le casse che con le tecnologie di Acer TrueHarmony e PurifiedVoice sono in grado di ridurre i rumori ambientali di chiamate e riunioni grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Batteria nella media: nella nostra prova abbiamo utilizzato il laptop per svago e lavoro per circa otto ore prima di doverlo ricaricare.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Unica piccola pecca forse, abbiamo trovato Aspire Vero un pochino più pesante e spesso rispetto alla media dei laptop attualmente in circolazione (1,85 kg per quasi 2 centimetri di spessore da chiuso), ma è il piccolo prezzo da pagare - a nostro avviso - per un pc che rispetta l’ambiente e riutilizza materiali di scarto, lato ecologico che invece abbiamo molto apprezzato, considerato che è diventato ormai estremamente difficile innovare nel campo dei laptop. Acer Aspire Vero è disponibile in due versioni: con processore i5, 8 gigabyte di Ram e 512 di spazio di archiviazione SSD e con processore i7, 16 gigabyte di Ram e 512 di spazio di archiviazione SSD. Prezzo di listino di partenza: 799 euro.

Pro e Contro

PRO

Laptop ecologico innovativo realizzato con materiali riciclati

Prestazioni e gestione dell’energia

CONTRO