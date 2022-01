Un assistente vocale per sentirsi meno soli

Un assistente vocale per amico. O almeno per compagnia. La tecnologia può essere d'aiuto, soprattutto per le persone più anziane che in questo periodo di pandemia hanno sofferto più degli altri l'isolamento e la solitudine.

Il progetto Voice4health ha cercato di analizzare gli effetti dell'utilizzo degli assistenti vocali tra le fasce di età più avanzate. Sessanta persone tra i 65 e gli 80 anni hanno per un periodo utilizzato l' Alexa di Amazon. E il loro benessere, per tre su quattro, è aumentato.

Una videochiamata per tutti

I dati sono stati registrati dal Centro di ricerca dell’Università Cattolica EngageMinds HUB in collaborazione con DataWizard e con il contributo non condizionante di Amazon e hanno evidenziato che oltre alla serenità degli intervistati, aumentava anche la voglia di comunicare tramite la tecnologia. Con una videochiamata per esempio, modalità che nel periodo della pandemia è diventata prevalente ma che per le fasce d’età più avanzate non è sempre intuitiva. Rendere quindi questo tipo di comunicazione più semplice e vicina a tutti riduce anche lo stress psicologico e la sensazione di isolamento.