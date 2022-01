Amazon e la Vetrina del Made in Italy, ecco i prodotti più venduti

Duecentosettantasei pacchetti al minuto: sono i dati di vendita del periodo natalizio per le piccole e medie imprese italiane su Amazon.it, che hanno fatto registrare importanti volumi di vendita, in Italia ma anche all’estero. Che cos'è e come funziona la Vetrina del Made in Italy

Una media, nel periodo natalizio, di 276 prodotti venduti al minuto. Sono i dati relativi alle vendite delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it, che crescono ogni anno a vista d’occhio e che dal 2015 possono entrare a far parte di un’importante vetrina, la Vetrina del Made in Italy che ad oggi conta oltre 3.500 aziende nostrane e dà la possibilità di far conoscere le eccellenze del Belpaese in casa e all’estero.

Che cos’è la Vetrina del Made in Italy e cosa si trova

Tantissime le categorie merceologiche presenti sulla Vetrina del Made in Italy di Amazon.it, dove si trovano prodotti realizzati in Italia e rappresentativi del Made in Italy divisi per categoria o anche per regione: si va dai prodotti del food&beverage a quelli della cosmetica, dal design e arredamento ai farmaceutici fino all’abbigliamento. I prodotti delle piccole e medie imprese (la Vetrina ospita 3.500 aziende ma su Amazon nel 2020 le PMI superavano quota 18mila) rappresentano - spiegano dal colosso dell'e-commerce - oltre il 50 per cento di ciò che viene venduto. Secondo l’ultimo report proprio sulle piccole e medie imprese nel 2020, queste hanno fatto registrare, su Amazon.it, vendite all’estero per più di 600 milioni di euro e hanno creato in Italia 50mila posti di lavoro per gestire la loro attività online.

I dati del periodo natalizio

All’inizio di questo articolo abbiamo citato un dato: una media di 276 prodotti venduti al minuto. Ebbene, il 60 per cento delle piccole e medie imprese presenti su Amazon.it e il 50 per cento di quelle presenti sulla Vetrina del Made in Italy hanno venduto prodotti all’estero. A guidare la top 5 dei prodotti più acquistati l’Arnica Gel di Dulàc Farmaceutici, seguita dalla crema viso antirughe alla bava di lumaca di Nuvò, dalla crema viso idratante di Bioluma, dall’Olio di Canapa di Hemp Phytomedical e dal Caffè italiano di Frhome in capsule. “Come Amazon siamo molto contenti - spiega Rita Polarolo, responsabile Vetrina Amazon Made in Italy - di aver rinnovato l’impegno per le piccole e medie imprese soprattutto nel periodo natalizio, che sappiamo essere momento in cui i nostri clienti desiderano comprare i prodotti locali, supportare l’artigianato italiano e festeggiare le festività regalando i prodotti di tutto il territorio nazionale”.