Spesa Sospesa, quando la blockchain è al servizio della comunità

Aiutare chi è in difficoltà, evitando lo spreco alimentare e assicurando la massima trasparenza e tracciabilità dei flussi: è con quest’obiettivo che nasce Spesa Sospesa, un progetto di solidarietà circolare nato nel bel mezzo della pandemia. L’idea alla base dell’iniziativa è semplice: unire le forze di aziende (che possono donare beni di prima necessità in eccedenza), cittadini privati (che contribuiscono con donazioni in denaro) ed enti non profit (coinvolti come hub logistici per la raccolta e distribuzione dei beni alle famiglie). Una solidarietà allargata, dunque, che si realizza attraverso lo sforzo integrato di diversi settori della società. Quello che rende Spesa Sospesa un progetto davvero innovativo non è solo il suo scopo umanitario, ma la modalità con cui è pensato: si avvale infatti di Regusto, una piattaforma digitale basata sulla blockchain.

Garanzia di trasparenza

La stessa tecnologia, dunque, che permette le transazioni di Bitcoin e altre criptovalute, è usata in questo caso per assicurare il tracciamento di tutte le operazioni. Ecco dunque che la blockchain applicata al mondo charity diventa una garanzia di trasparenza: grazie alla piattaforma Regusto alla quale si appoggia il progetto di Spesa Sospesa, ogni operazione rimane registrata e pubblicamente visibile. Così chi dona sa con certezza come sono stati usati i suoi soldi, chi riceve sa da dove arrivano i prodotti. Ma il vantaggio è anche per le Pubbliche Amministrazioni, che possono in questo modo monitorare direttamente ciò che accade sul territorio.

La tecnologia al servizio del prossimo

Nel suo primo anno di vita, Spesa Sospesa ha raccolto più di 800mila euro, una cifra che ha permesso di distribuire oltre 720mila pasti. Sono numeri che fanno bene anche all’ambiente: considerando che i prodotti donati sono il recupero di eccedenze da parte delle aziende, è stato calcolato un risparmio di Co2 superiore a 36 tonnellate. A un anno dalla nascita del progetto, Spesa Sospesa si inserisce a pieno titolo lungo la strada di chi ha capito che aiutare gli altri e migliorare il pianeta sono due facce della stessa medaglia. E ci insegna, ancora una volta, che la tecnologia, se usata per fare del bene, può cambiare il mondo, e cambiarlo in meglio.