Carbon 1 MK II: “Ecco lo smartphone più sottile e leggero al mondo”

Lo hanno definito “lo smartphone più sottile e leggero al mondo”. Carbon 1 MK II, sviluppato dall’azienda tedesca Carbon Mobile, si ispira al movimento Bauhaus, è sostenibile ed è stato realizzato in fibra di carbonio. Per il momento non siamo riusciti a toccarlo con mano ma le caratteristiche descritte dalla casa madre sembrano certamente molto interessanti.

Ecco ciò che lo rende diverso dagli altri

Spiegano da Carbon che grazie a un innovativo design monoscocca Carbon 1 MK II pesa solo 125 grammi: merito anche alla tecnologia proprietaria Hybrid Radio Enabled Composite Material, un tipo di fibra di carbonio leggera e ultraresistente. La fibra di carbonio permette, tra l’altro, di realizzare device attenti alla sostenibilità, perché l’uso della plastica viene ridotto fino a meno del 10 per cento; stessa cosa per i materiali comunemente usati per i device convenzionali: meno 30 per cento. Nel ciclo produttivo di Carbon 1 MK II c’è anche attenzione alla manodopera: la vita di ogni device, spiegano, inizia con un ingegnere esperto che taglia a mano la fibra di carbonio e si occupa dell’intero processo di stampaggio, creando un dispositivo unico perché fatto a mano. Il design, infine: prende ispirazione dal movimento Bauhaus, con linee eleganti e delicate e un’estetica minimal ma al tempo stesso funzionale. Carbon 1 MK II, tra l’altro, è stato premiato con il Red Dot Design Award e il JEC Composite Connect Innovation Award.

Le caratteristiche tecniche e il prezzo

Entrando nel dettaglio dello smartphone, a bordo troviamo un processore MEDIATEK P90, sistema operativo Android 11, 256 gigabyte lo spazio di archiviazione e 8 gigabyte di Ram. Lo schermo da 6 pollici è protetto da Gorilla Glass Victus mentre la capienza della batteria è di 3.000 mAh (dunque un po’ al di sotto della media). Dal punto di vista della fotografia, infine, presenti una dual camera da 16 megapixel sul retro e un sensore frontale da 20 megapixel. Carbon 1 MK II si acquista al prezzo di listino di 599 euro.