Behind the Canvas, svelata una delle più grandi opere d’arte digitali

Behind the Canvas è un’opera nata all’interno di una stanza vuota: uno spazio metafisico tutto colorato di blu (il colore rappresentativo, appunto, di Bombay Sapphire) “che presenta archi, finestre e aperture verso un mondo esterno che non riusciamo a cogliere ma che ci fa sentire vivi”, spiegano gli organizzatori. Il compito dei creator e dei designer è stato quello - insieme agli utenti di Instagram - di riempirla a farla diventare una vera opera d’arte scegliendo le pareti e gli elementi di design che richiamano la storia del gin inglese: tra questi piani immaginari, specchi che si ribaltano, statue. All’opera hanno assistito, ci raccontano, 4.000 utenti unici che hanno interagito con più di 600 commenti. L’opera ha anche coinvolto anche 250 giovani creativi delle aree Communication and Graphic Design e Visual Arts di NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti .

L’opera e il museo digitale

NOW

Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia

L’opera finita è conservata all’interno di un museo virtuale accessibile a tutti gli utenti del web che possono esplorarla e muoversi in un ambiente tridimensionale. L’opera - una delle più grandi in NFT mai realizzate - è costituita da ben 20.000 x 25.000 pixel, ed è venduta su Makersplace.com, casa d’aste online specializzata in Crypto Art, in 20 copie autentiche: nel momento in cui scriviamo il valore supera i 16mila dollari a copia.