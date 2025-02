Rheofit A1, il roller smart con l'intelligenza artificiale

Rehofit A1 è un roller massaggiante, ma a differenza del classico che possiamo trovare in palestra, questo nuovo prodotto è automatico, dotato di intelligenza artificiale e si gestisce comodamente con lo smartphone. Nella confezione troviamo, il roller, il materassino, il cavo di ricarica e per un massaggio più delicato un rullo grigio intercambiabile. Il costo è di 369 euro.

Smart e intuitivo

Grazie all'app dedicata si gestisce tutto con lo smartphone. Si può fare la scansione corporea sfruttando l'intelligenza artificiale che elabora i dati mappati fornando massaggi personalizzati. Ci sono anche dei programmi pre-impostati per ogni tipo di sport oppure si può gestire in autonomia. Una volta prese le coordinate della parte da trattare, il rullo esegue il massaggio in autonomia. È anche sicuro, perché in caso di problemi basta toccarlo e si ferma.

Supporta fino a 135 kg di peso e la batteria resiste fino a 240 minuti di utilizzo continuo. Rheofit è utile per crampi, microlesioni muscolari e rigidità post-allenamento.