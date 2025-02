BYD, il colosso cinese al Museo Nazionale dell'Auto di Torino

Al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino la prima giornata del BYD Supplier Meeting, l'evento organizzato dal colosso cinese insieme ad ANFIA. La tech company illustra la sua strategia industriale e il suo approccio verso gli operatori della filiera automotive italiana.

Hanno aderito oltre 380 aziende di componentistica (ben oltre le stime), interessate alle opportunità industriali legate all'imminente nascita di impianti BYD in Ungheria e Turchia. In questi giorni proseguiranno incontri singoli, e non si esclude un secondo evento d'insieme. (DRIVE CLUB - LA RUBRICA DI MOTORI DI SKY TG24)