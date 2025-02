FC 25 SHOWCASE, la Serie A Enilive partecipa all'anteprima di AE Sport

La versione SHOWCASE di FC 25 è un'anteprima gratuita di quello che gli utenti potranno vivere acquistando il gioco. Disponibile per varie consolle e per PC, SHOWCASE continua gli aggiornamenti inserendo il campionato di calcio maschile più famoso al mondo

Come funziona?

FC™ 25 SHOWCASE è un'anteprima di EA SPORTS FC 25, e propone un assaggio delle novità del gioco più famoso del mondo. Include una selezione in rotazione di contenuti, caratteristiche e modalità che vanno da Impara a giocare, Calcio d'inizio con club selezionati e Rush Club con progressi limitati. Si può scaricare gratuitamente dallo store della tua console oppure da Steam/app EA/Epic Games Store su PC. SHOWCASE è disponibile per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, XBox One e PlayStation 4. Per scaricarlo serve una connessione online e un account EA inoltre, per giocare, è necessario possedere una connessione online persistente.