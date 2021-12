realme punta in grande, presenta l’ecosistema e il nuovo GT NEO 2

L’azienda cinese punta a crescere fino a diventare il terzo marchio più diffuso in Europa nei prossimi anni. In Italia ha presentato il suo nuovo smartphone di punta e un ecosistema che in futuro si arricchirà di numerosi prodotti

“Siamo lieti di annunciare di essere il sesto brand al mondo e il quinto in Europa nel nostro settore - ci spiega Madhav Sheth, vice president di realme, CEO di realme Europe e president di realme International Business Group - perché abbiamo democratizzato la tecnologia rendendola più accessibile. Il nostro target - continua - è democratizzare il 5G e raddoppiare le vendite per fine 2023, arrivando tra i primi tre in Europa con un team giovane e forte e orientato all’utente, al prodotto, a un modello di business semplice e con uno sguardo globale”. Lanciando i nuovi prodotti in un evento organizzato a novembre a Milano Franco Chen, country manager di realme in Italia, si spinge oltre annunciando che il target dell’azienda è quello di superare il 10 percento di quota vendite nel nostro paese grazie all’ecosistema 1 (l’hub principale, lo smartphone) + 5 (tv, wearable, cuffie, pc) + T (robot, telecamere, altri oggetti della casa connessa). “Tutti parlano di ecosistema - ci confida ancora Sheth - ma senza un hub principale capace di gestirlo l’ecosistema non può esistere. Quindi per noi l’hub principale è proprio uno smartphone potente e affidabile”. Insieme al GT NEO 2, di cui parleremo tra poco in maniera approfondita, realme ha presentato in Italia anche realme Pad , un tablet sottile, leggero, “ideale - ci spiegano - sia per il lavoro che per l’intrattenimento”, con uno schermo da 10,4 pollici e una batteria di lunghissima durata (7.100 mAh).

L’azienda cinese realme si definisce “il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo”, lancia anche in Italia il suo ecosistema “1+5+T” ma soprattutto uno smartphone, il GT NEO 2 , a un prezzo interessante e di cui abbiamo apprezzato molto le caratteristiche tecniche e la resa delle foto. Prima della nostra recensione qualche accenno alla strategia di realme in Italia e in Europa.

realme GT NEO 2: le caratteristiche principali

NOW

Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia

Siamo rimasti molto soddisfatti, lo anticipavamo, dal nuovo flagship di realme. GT NEO 2 è uno smartphone che si impugna bene, è leggero (189 grammi) e comodo da tenere in tasca. Arriva in tre colori: NEO blu, NEO nero e NEO green (il colore verde iconico ispirato alla natura urbana e al suo legame col digitale). Molto buono lo schermo da 6,62 pollici Amoled E4 HDR 10+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il processore è uno SnapDragon 870, 8 o 12 gigabyte di ram espandibili solo in maniera virtuale fino a 7 gigabyte in più. Molto buona la batteria da 5.000 mAh: nella nostra prova ci ha accompagnato in intense giornate lavorative per oltre 24 ore. La ricarica rapida SuperDart 65W nelle nostre prove con il caricabatterie incluso permette di caricare il telefono dallo 0 al 100% in 33 minuti (si arriva al 57% in 15 minuti, al 95 in mezzora).

realme GT NEO 2: la fotocamera e le caratteristiche per i gamer



Lato fotocamera, GT NEO 2 sul lato posteriore monta un sensore principale da 64 megapixel con funzionalità di intelligenza artificiale, una camera grandangolare con apertura fino a 119 gradi da 8 megapixel e una camera macro da 2 megapixel. Presenti inoltre dei sensori per la messa a fuoco ultrarapida. Davanti troviamo invece una fotocamera frontale da 16 megapixel. Nelle nostre prove siamo rimasti estremamente soddisfatti dalla resa delle fotografie e dalla stabilità dei video, sia girati con fotocamera frontale che posteriore. GT NEO 2 è anche un telefono particolarmente adatto ai gamer e alle nuove generazioni: ci spiegano da realme che “la GT mode 2.0 è progettata per ottimizzare l’esperienza di gioco dando un notevole impulso alle prestazioni della CPU e alla frequenza di campionamento del tocco di 600Hz”. Inoltre, il nuovo smartphone è equipaggiato con “un innovativo sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile con una struttura di dissipazione del calore tridimensionale a 8 strati con gel termico diamantato come materiale di raffreddamento”.

realme GT NEO 2: verdetto, disponibilità e prezzi



Del nuovo GT NEO 2, dunque, abbiamo apprezzato la stabilità, il comparto fotografico, la batteria ed è uno smartphone che ci sentiamo di consigliare a una fascia giovane di consumatori, che utilizza molto le funzioni fotografiche e quelle di gaming. Tra i pochi lati negativi: non è possibile espandere la memoria con una scheda SD aggiuntiva e non è presente una certificazione IP per la resistenza ad acqua, schizzi o polvere. GT NEO 2 è venduto nella configurazione 8 gigabyte di ram e 128 di spazio di archiviazione al prezzo di listino di 449 euro, 12 gigabyte di ram e 256 di archiviazione a 549 euro.

realme GT NEO 2: Pro e Contro

PRO



Schermo e comparto fotografico

Durata e ricarica veloce della batteria

CONTRO