E-Book, da Amazon il nuovo Kindle Paperwhite: la nostra prova

Kindle è da sempre la piattaforma di e-book per eccellenza. Amazon negli anni ci ha abituato a prodotti diversi ma sempre di ottima qualità, e anche il nuovo Kindle Paperwhite non è da meno. Il nuovo lettore offre un hardware e delle prestazioni migliorate insieme a un’interfaccia utente completamente ridisegnata, uno schermo più grande e una batteria di lunga durata. Andiamo a conoscere tutte le caratteristiche.

Le caratteristiche principali

Il nuovo Kindle Paperwhite - arrivato quest’anno all’undicesima generazione - è dotato di uno schermo da 6,8 pollici da 300 ppi antiriflesso: una caratteristica che chi usa tanto il Kindle (magari al parco, in spiaggia, all’aperto) apprezza moltissimo. Il nuovo lettore di e-book si presenta più sottile rispetto al suo predecessore, offre una modalità della luce regolabile e un’opzione (modalità bianco su nero) per leggere in qualsiasi situazione. Molto buona come sempre la durata della batteria: Amazon parla di una decina di settimane e pur non avendole superate nella nostra prova possiamo dire che leggendo circa un’oretta al giorno si comporti davvero bene. Ottima, tra l’altro, la scelta di utilizzare la sempre più comune USB-C per la ricarica. Il nuovo Kindle è resistente alle cadute accidentali in acqua con un livello di protezione IPx8 e fa parte dei dispositivi Climate Pledge Friendly di Amazon: è realizzato con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso riciclato.

La nostra prova, disponibilità e prezzi



La configurazione del nuovo Kindle è molto semplice, sia che si provenga da un altro Kindle sia come prima installazione. Il nuovo layout dell’interfaccia è abbastanza intuitivo (l’unica cosa forse non eccessivamente intuitiva è che se mentre stiamo leggendo un libro vogliamo tornare al menu principale dobbiamo fare tap sulla parte superiore dello schermo). Abbiamo apprezzato la retroilluminazione, sempre discreta ed efficace, e l’opzione che programma la luce frontale facendola diventare più calda, color ambra, la sera, un po’ come accade con gli smartphone. Infine, abbiamo trovato il nuovo Kindle leggerissimo, come un libricino da 50 pagine. Qualche difficoltà in più la troviamo, invece, se vogliamo utilizzare e-book non provenienti dalla libreria di Amazon: vanno prima convertiti su un computer e poi spostati sul Kindle. Il prezzo di listino di Kindle Paperwhite con 8 gigabyte di memoria è di 139,99 euro per il modello con pubblicità (mostra un salvaschermo con pubblicità quando il Kindle è bloccato); 149,99 per il modello senza pubblicità, ma come sempre su Amazon si trova spesso scontato.

Pro e Contro

PRO

Esperienza di lettura e display

Batteria di lunga durata

CONTRO