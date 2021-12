Fujifilm Instax, stampare le foto è un gioco da ragazzi

Ogni giorno scattiamo decine di foto con il nostro cellulare, che poi rimangono puntualmente nella memoria degli smartphone, spesso intasandoli. Fujifilm, con la sua linea Instax, ha presentato diverse soluzioni per stampare in casa le proprie foto. Tra queste, Instax Link, stampante ultra-portatile, e Instax Mini LiPlay, fotocamera in grado di stampare in maniera immediata gli scatti e di far “parlare” le foto. Di seguito la nostra prova.

Instax Link Wide

La Instax Link Wide è la novità del momento: si tratta di una stampante ultra-portatile che permette di stampare su pellicola istantanea le foto che abbiamo sul cellulare. La stampa è molto veloce, circa 12 secondi, e grazie alla batteria ricaricabile di lunga durata è possibile realizzare, con un’unica carica, circa 100 immagini. Tutto avviene attraverso un’app gratuita che collega telefono e stampante tramite Bluetooth. Tante le opzioni di stampa, tra cui ritagli, correzione dell’immagine, filtri, modalità collage, aggiunta di testo, sticker (ce ne sono 1.600) e cornici. E poi ci sono anche i template adatti a ogni occasione. Un’app che abbiamo trovato semplice da utilizzare e molto completa. Attraverso la funzionalità di codice QR, poi, è possibile associare alla fotografia (imprimendo, appunto, il codice sulla foto) un suono, un messaggio vocale, un sito web, la posizione di una località. La stampante è anche compatibile con la fotocamera digitale mirrorless FUJIFILM X-S10.