Smart working, lavoro in mobilità e uso professionale ma anche intrattenimento e connettività per tutta la famiglia, magari in vacanza. Abbiamo provato il nuovo modem portatile di D-Link, il modello DWR-2101, che ha tra i suoi punti di forza la connettività 5G, la capacità di produrre una rete Wi-Fi 6 ad alte performance, un touchscreen facile da usare e una batteria di lunga durata.

Le caratteristiche principali



Il modem DWR-2101 è poco più piccolo di un normale smartphone, si presenta compatto ma allo stesso tempo è tascabile ed entra comodamente in uno zaino, in una borsa o anche nella tasca di una giacca. La sua caratteristica principale è quella di potersi collegare - se abbiamo una sim abilitata e siamo sotto copertura - alla rete veloce 5G, con velocità fino a 1,6 Gbps. Una volta collegato, il modem crea una veloce rete Wi-Fi 6 a cui potremo collegare fino a 16 dispositivi tra smartphone, tablet, pc ma anche tv, console o oggetti della casa connessa. A completare la configurazione anche una porta LAN Ethernet Gigabit a cui collegare un dispositivo cablato. La configurazione è semplicissima: basta inserire una Nano SIM e il collegamento a internet sarà praticamente immediato. Attraverso il touchscreen è poi possibile dare un nome alla propria rete, impostare o cambiare la password, gestire profili e controllare gli utenti connessi, impostare un limite dati e controllare i propri consumi e si può anche effettuare un test di velocità.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Abbiamo apprezzato la solidità, sia fisica che di funzionamento, di questo modem portatile, che nella nostra prova ci ha accompagnato in lunghe giornate di lavoro sia in casa sia in treno, mentre abbiamo lavorato in un parco o mentre seguivamo alcune conferenze stampa. La connessione alla rete e la creazione dell’hotspot sono immediate così come la configurazione iniziale, mentre la velocità della rete 5G italiana non è ancora al top ma ovviamente il modem è compatibile (e funziona perfettamente) anche con le reti 4G. E poi abbiamo apprezzato molto la batteria (da 5.260 mAh) che ci ha accompagnato senza problemi anche fino ad oltre 8 ore ininterrotte con diversi dispositivi collegati. Un prodotto, dunque, che a nostro avviso è certamente adatto ai professionisti che si spostano per lavoro, a chi viaggia molto e ha bisogno di una connessione stabile e affidabile, a chi fa smart working, a chi deve creare una connessione dove non c’è (per strada, in un cantiere, in uno spazio condiviso) ma anche a chi - magari proprio nel periodo natalizio - si sposta in una seconda casa o in hotel e ha bisogno di un prodotto affidabile per rimanere connesso con il proprio ufficio ma anche per l’intrattenimento, lo streaming, il gaming. Unico lato negativo riscontrato nella nostra prova: a volte il touchscreen si è comportato in maniera poco reattiva ai nostri comandi. Il prezzo non è basso: il modem D-Link DWR-2101 costa 419 euro circa.

Pro e Contro



PRO



Performance e semplicità d’uso

Batteria di lunga durata

CONTRO