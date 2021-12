Hero10 Black, la prova dell'ultima nata in casa GoPro

Avevamo provato la versione precedente in immersione nelle acque del lago di Garda solo un anno fa... e ci era piaciuta! Ora è il turno dell'ultima arrivata, la GoPro Hero10 Black, che introduce diverse novità tra cui un nuovo hardware e un nuovo software.

Cosa cambia con la nuova GoPro?

La novità più importante è l'introduzione del nuovo processore GP2. Il GP1 resisteva dai tempi della Hero 6. Raddoppiano tutti i framerate: il 5,3k arriva fino a 60mps e il 4k fino a 120mps con una risoluzione molto elevata dunque anche per gli slow motion.

Slow motion, un bel salto in avanti

Migliora anche la stabilizzazione, con il lavoro che è stato fatto sull'hyper smooth anche le riprese su forti sbalzi verticali diventano molto più stabili. Un salto in avanti lo fa anche il touchscreen digitale: i comandi sono più veloci e reattivi e anche la definizione delle foto migliora, da 20 a 23 megapixel. E poi la lente che copre l'obiettivo diventa idrorepellente: ideale per un utilizzo sott'acqua.

Supporto sul cloud in abbonamento

Ultima comodissima funzione: il supporto all'auto backup sul cloud, che però è disponibile solo in abbonamento. Quando ricaricate la GoPro le vostre immagini vengono automaticamente trasferite sul cloud. Migliorato anche il collegamento via wireless "quick" ma la cosa più veloce è collegarlo via cavo, che è diretto per i dispositivi che funzionano con Android mentre nel caso dell'iPhone serve un adattatore. Il prezzo di listino di GoPro Hero10 Black è di 579,98 euro ma online al momento si trova scontata.

Pro e Contro

PRO

Prestazioni e altissima risoluzione

Nuovo processore GP2

CONTRO