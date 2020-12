GoPro Hero9, tutto sulla nuova videocamera sportiva

Si distingue per un'ottima resa dei video e per la stabilizzazione. E noi l'abbiamo provata (tra le altre cose) anche durante un'immersione

Manca poco a Natale e la GoPro Hero 9 può decisamente rientrare nel novero dei super-regali tecnologici da fare a se stessi o a parenti e amici. L’abbiamo provata apprezzandone le novità rispetto al modello precedente. I punti di forza sono sicuramente la resa dei video, con una qualità migliorata grazie alla capacità di stabilizzazione dell’immagine, l’acquisizione programmata, l’allineamento dell’orizzonte e la semplificazione del display. Infine, abbiamo utilizzato la fotocamera sott’acqua: divertimento assicurato.

Immagini ferme e stabili



La GoPro Hero9 migliora le prestazioni delle riprese video, che diventano ancora più ferme e stabili. Ottenere buoni risultati è facile. Ci riuscirebbe anche un bambino, che fermo non sta mai. Abbiamo provato la fotocamera in un parco-giochi. Sulle teleferiche nei parchi, sulle giostre o sull’altalena, giocando a calcio o correndo liberi sull'erba, i bambini non hanno distrutto la GoPro, che resiste alla loro energia con immagini sempre più definite. La risoluzione massima è il 5K a 100Mbps, con possibilità di scendere al 4K a 60fps. Non mancano lo slow motion fino ad un massimo di 8x e 240 fps, né il timelapse. La stabilizzazione è garantita dal nuovo Hypersmooth 3.0. Apprezzate le possibilità di variare l’intensità della stabilizzazione, in relazione proprio ai momenti di utilizzo.

10 metri “sotto i mari”



Gli appassionati di fotocamere apprezzano le GoPro per la possibilità di utilizzarle sott’acqua. Il modello Hero9 consente di arrivare a dieci metri in immersione. Noi l'abbiamo provata una insieme al sub Roberto Greco del Leonessa Diving di Campione del Garda. Raggiunti i 9 metri e 99 di profondità la telecamera si è effettivamente spenta. Le riprese video non deludono e sorprende la qualità dell'audio registrato sott'acqua. Attenzione però all’accessorio che usate per sorreggere la fotocamera: il bastone della GoPro è realizzato in gomma e non galleggia. Un attimo di distrazione e potreste vedere affondare il vostro prezioso giocattolino.



La lente Mod per obiettivo Max



Tra i pregi della Gopro9 sicuramente la praticità d'uso in ogni elemento della natura – aria o acqua che sia – oltre all’inquadratura video la cui ampiezza può essere accentuata utilizzando un’apposita nuova lente, l'accessorio Mod per obiettivo Max, che consente l’allineamento integrato e automatico con l’orizzonte. Questo significa che anche facendo oscillare o scorrere la camera, il video rimarrà sempre a fuoco e in asse.



Altri divertissment



Ci sono diversi motivi per cui avere in casa una Hero9 può essere una scelta utile e divertente. Vediamone alcuni: grazie alla sua modalità webcam può essere utilizzata per le videochiamate di lavoro, per seguire corsi e allenamenti di gruppo in remoto e per trasmettere in live streaming; è possibile scattare selfie con la migliore inquadratura: grazie al nuovo schermo anteriore a colori da 1.4”, è possibile controllare al volo, infatti, di essere posizionati correttamente nell’inquadratura. Ancora: le riprese del sole che sorge sono bellissime ma se non volete alzarvi così presto, potete ricorrere alla funzione dell’acquisizione programmata con cui impostare la GoPro per farle iniziare le riprese in automatico, impostando l’orario di accensione fino a 24 ore prima.