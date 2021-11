Sommelier Wine Box, nuovo sito e percorsi personalizzati

Sommelier Wine Box è un club diffuso su tutto il territorio nazionale fondato da tre imprenditori under 35 che permette agli iscritti, appassionati di vino, di ricevere in abbonamento, direttamente a casa, una scatola di tre bottiglie selezionate da sommelier: si tratta, ci spiegano, di “bottiglie nuove, non industriali ma artigianali non presenti nelle offerte commerciali della grande distribuzione ma frutto del lavoro di vignaioli di nicchia”. Il sito è stato appena rinnovato per raccontare ancora meglio come il vino sia “uno stile di vita e una forma d’arte” e la novità principale è certamente l’introduzione di un percorso di degustazione personalizzato e basato su algoritmi, affiancato al percorso tematico già presente.

Il percorso personalizzato



Attraverso un questionario iniziale, a cui i clienti sono invitati a rispondere, vengono inquadrate le preferenze e le esigenze di ogni utente, arrivando così, ci spiegano, “a una profilazione del palato mediante un algoritmo”. I dati raccolti, infatti, sono costituiti sia dai parametri tipici della degustazione del vino (sapidità, freschezza, dolcezza, corpo, aromaticità) ma si avvalgono anche di indicatori legati al livello di conoscenza del mondo del vino o alla maggiore o minore propensione alla novità e all’esplorazione. I clienti possono anche scegliere la fascia di prezzo dei vini, il numero di bottiglie e la frequenza di ricezione. L’algoritmo, inoltre, si evolve e impara anche in base alla revisione delle bottiglie ricevute dai clienti, perfezionandosi continuamente e dunque offrendo un’esperienza di degustazione ritagliata attorno all’utente.

Il percorso tematico



L’altro percorso, quello tematico, è invece il percorso “storico” di Sommelier Wine Box: si tratta di un abbonamento alla scoperta del vino di qualità adatto a tutti, dai più esperti ai neofiti, attraverso un tema enologico ogni mese diverso e grazie alla selezione di sommelier differenti: in questo modo a cadenza mensile è possibile ricevere tre bottiglie provenienti da tre cantine diverse e quindi conoscere passo dopo passo le eccellenze vinicole del nostro paese.