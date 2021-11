“Alexa, buon compleanno”. L’assistente vocale di Amazon compie 3 anni

Alexa spegne la sua terza candelina nel nostro Paese. Strumento sempre più usato nelle famiglie italiane, l’assistente vocale di Amazon - utilizzato dai clienti soprattutto per informarsi, comunicare, ascoltare musica e comandare i prodotti della casa intelligente - taglia traguardi importanti, con una crescita dell’80% anno su anno e oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia solo nel 2021.

(Qui i nostri articoli e le nostre recensioni degli ultimi prodotti Amazon Alexa)

Cosa è cambiato negli ultimi tre anni



“Alexa continua a migliorare - ci racconta il country manager Gian Maria Visconti - e continuamente aggiungiamo nuove funzioni e nuovi dispositivi, e con questo migliora anche la capacità di rispondere ai bisogni dei clienti. E per noi questo è molto importante perché significa che sempre più persone riescono a dialogare in modo naturale con il nostro assistente vocale indipendente dal loro accento e dal loro modo di parlare”. In particolare, spiegano da Amazon, la comprensione di Alexa della lingua italiana, e quindi delle richieste degli utenti, è migliorata del 70 per cento anche grazie a un team che lavora nel settore ricerca e sviluppo a Torino: si tratta di 50 eccellenze con specializzazioni nel linguaggio e nei dati, e “sono il vero cervello di Alexa, una sorta di docenti che le insegnano sempre meglio l’italiano”, spiega Mariangela Marseglia, country manager di Amazon per l’Italia e la Spagna.

Cosa si può fare con Alexa



Alexa può rispondere alle nostre domande sul meteo, sulle ultime notizie, sui risultati sportivi, su informazioni di cultura generale, può farci rimanere in contatto con i nostri amici e parenti che hanno un altro assistente vocale Alexa e può aiutarci nella gestione quotidiana della casa intelligente (luci, tapparelle, condizionatori, serrature, citofoni, riscaldamento e così via) grazie anche a un continuo lavoro con partner terzi. Basti pensare che in Italia sono disponibili oltre 4.500 skill - si tratta delle integrazioni che permettono ad Alexa di collegarsi con servizi esterni o oggetti (c’è anche quella per ascoltare le ultime notizie di Sky TG24) - di cui oltre 500 dedicate alla casa intelligente. Nel 2021 in Italia ci sono state oltre 1,2 miliardi di interazioni tra dispositivi intelligenti e Alexa con oltre un miliardo di interazioni tra Alexa e i principali sistemi di illuminazione smart, come Philips Hue, oppure oltre 100mila comandi al giorno impartiti vocalmente per far funzionare, ad esempio, la casa smart con BTicino. Ad Alexa, dunque, possiamo chiedere di accendere o spegnere la luce, alzare o abbassare le tapparelle, accendere o spegnere il riscaldamento, rispondere al citofono e aprire il portone, solo per fare alcuni esempi.