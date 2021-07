Quante volte davanti al reparto vini di un grande supermercato ci siamo trovati davanti al dilemma: “E ora che vino compro per fare bella figura?” Oppure prima di una cena: “Qual è il vitigno migliore da abbinare ai crostacei?”. Adesso se non abbiamo un amico sommelier a darci una mano arriva Alexa l’assistente vocale di Amazon che con la nuova skill “Vino Perfetto” guida gli utenti in maniera semplice e intuitiva nella scelta della migliore bottiglia da acquistare, in base all’occasione o all’abbinamento gastronomico.

Come funziona



Per usufruire del servizio, ovviamente gratuito, è necessario installare la skill “Vino Perfetto”, che consiglia le etichette di tre celebri realtà vinicole italiane: Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti: in questo modo Alexa potrà suggerire agli utenti una risposta in base all’occasione da celebrare, i propri gusti, le esigenze e i desideri del palato. Per far funzionare la skill basterà chiedere ad Alexa: “Alexa, apri Vino Perfetto”. Dopodiché, spiegano da Amazon, “ci si potrà far guidare attraverso l’universo enologico filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze come un’occasione speciale, una serata romantica, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro”. Ma si potrà anche scegliere il vino in base alla fascia di prezzo e all’abbinamento con i cibi. Alexa sarà poi in grado di condividere tutte le informazioni sia sullo schermo del dispositivo (in caso, ad esempio, di Echo Show), sull’app Alexa e via mail. I vini saranno, ovviamente, acquistabili poi sul sito di Amazon, dove sarà possibile ottenere ulteriori informazioni e leggere le recensioni dei clienti.

Le occasioni e gli abbinamenti



Su “Vino Perfetto” è possibile scegliere numerose occasioni: cena romantica, cena importante, il pranzo della domenica, aperitivo con amici, momenti speciali, vino per tutti i giorni, serata film, vino da regalare, relax dopo una giornata impegnativa o tramonto con falò. Per quanto riguarda gli abbinamenti, invece, è possibile chiedere ad Alexa informazioni su carne rossa, pesce, crostacei, pasta, dolci, formaggio, pizza, pollo, agnello, cibo vegano e vegetariano o funghi.