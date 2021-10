Da Ikea i mobili per il mondo del game

Ikea, casa svedese di mobili famosa in tutto il mondo, ha lanciato sul mercato una linea di scrivanie, sedie e accessori dedicati agli appassionati dei videogiochi. Il nuovo assortimento comprende sei linee per una trentina di prodotti. Solo alcuni di questi sono stati progettata con Rog, le altre sono state sviluppate in base ai dati acquisiti grazie alla partnership con Asus. Le scrivanie hanno un bel design e le poltrincine sono molte comode. E poi i costi sono molto competitivi. In casa Ikea promettono che questi nuovi prodotti aiuteranno gli utenti a migliorare le loro prestazioni di gioco.