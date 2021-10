Nokia X20, schermo grande e batteria top

X20 di Nokia è il nuovo smartphone dell’azienda finalndese HMD Global, progettato “per durare e rimanere aggiornato nel tempo”. Si tratta di un telefono di medio-gamma che ha tutte le caratteristiche per essere utilizzato sia per svago per per lavoro a un prezzo tutto sommato accessibile. Ne abbiamo provato tutte le funzioni.

Le caratteristiche principali



Nokia X20 è equipaggiato con un processore Qualcomm SnapDragon 450 5G e un ampio display da 6,67 pollici HD+ punch-hole. Nonostante in alcune occasioni con il sole forte lo schermo non sia luminosissimo, abbiamo apprezzato particolarmente la visione di film e video. A livello software troviamo Android One, la versione “leggera” di Android basata su Android 11: si comporta tutto sommato bene, qualche piccolo scatto lo abbiamo riscontrato utilizzando tante applicazioni contemporaneamente. Molto ben ottimizzata la durata della batteria da 4.470 mAh, siamo riusciti sempre ad arrivare a quasi due giorni di utilizzo intenso. Nokia X20 ha la funzionalità di dual sim e ha il jack per le cuffie.

Il comparto fotografico



A livello di fotocamere, X20 è equipaggiato con ottiche ZEISS e soluzioni software di intelligenza artificiale per il miglioramento delle immagini. A bordo troviamo una buona fotocamera frontale da 32 megapixel; nel comparto posteriore, invece, c'è una fotocamera principale da 64 megapixel, una ultra-grandangolare da 5 megapixel, un sensore di profondità e una lente macro da 2 megapixel. Tra le opzioni fornite dal software anche l’interessante Dual Sight che permette di scattare contemporaneamente da angolazioni diverse. Nelle nostre prove abbiamo apprezzato molto la ripresa sia di paesaggi sia di soggetti ravvicinati come frutta e fiori. Questo non è, invece, un telefono adatto a fare foto molto zoomate. Buoni anche i video, dei quali abbiamo apprezzato la messa a fuoco e la gestione del colore, sempre fedele alla realtà.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Abbiamo parlato dei punti positivi di questo smartphone, che sono lo schermo, la batteria e anche il comparto fotografico e che consigliamo a tutti coloro che hanno bisogno di un telefono affidabile non per uso prettamente professionale, non eccessivamente costoso (ma con caratteristiche premium) e che duri nel tempo. Sì, perché Nokia garantisce tre anni di garanzia, tre anni di aggiornamenti di sicurezza e tre anni di aggiornamenti software. Tra i lati negativi, oltre allo zoom non performante, uno schermo che sotto la luce forte del sole non eccelle e un software che tende un po' a rallentare se utilizziamo tante app insieme. Inclusa nella confezione troviamo una cover compostabile “progettata - ci spiegano - per essere resistente la sostenibile”. E a proposito di sostenibilità segnaliamo che nella confezione non è incluso il caricabatterie (lo smartphone è compatibile con tutti i normali caricabatterie USB). Nokia X20 è disponibile nella versione 8 gigabyte di Ram e 128 gigabyte di spazio di archiviazione al prezzo di listino di 399 euro, nei colori Sand e Blue.

Pro e Contro

PRO

Schermo e durata della batteria

Rapporto qualità/prezzo

CONTRO