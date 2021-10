Il software che ridà vita al Talmud

Un testo antichissimo, difficile da studiare e da comprendere. Oltreché da trovare, dato che non veniva stampato in Italia da oltre 500 anni. Si tratta del Talmud, uno dei pilastri dell’ebraismo, che ora ricercatori da tutto il mondo, grazie a un software sviluppato dal Cnr , stanno traducendo. Soprattutto con l’obiettivo di renderlo più accessibile a tutti.

“Abbiamo subito pensato che la parola chiave di questo progetto dovesse essere l’inclusività”, spiega la professoressa Clelia Piperno, che da dieci anni pensa e cura il lavoro dietro quest’iniziativa. “È un testo fondamentale della cultura ebraica non solo in campo religioso: tocca ogni aspetto della conoscenza umana dalla giurisprudenza alla scienza, dalla filosofia alla vita di tutti i giorni”. L’idea di recuperarlo ha coinvolto anche la presidenza del Consiglio dei ministri e il Miur, oltreché l’Ucei e il Collegio rabbinico italiano.

La tecnologia come guida

Uno strumento innovativo per comprendere e spiegare un testo che nasce dalla discussione attorno alla Bibbia. La sfida è provare a tradurre quello che viene concepito come un esercizio intellettuale di formazione: l’unico modo per farlo è unire il lavoro della tecnologia a quello umano che c’è dietro. “Lo studio del Talmud è un lavoro a due tra alunno e maestro”, spiega la professoressa Piperno, “è necessaria una guida per potervisi addentrare”. E in questo caso, a quella spirituale si affianca anche quella tecnologica.