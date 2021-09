Abbiamo provato la scatoletta portatile di Philips, alimentata tramite USB in grado di disinfettare in 8 minuti tutti i piccoli oggetti che poniamo al suo interno come chiavi, cuffie, mascherine, smartphone, gioielli

Dopo la lampada UV-C che disinfetta gli ambienti (qui la nostra recensione) Philips e Signify propongono l’interessante UV-C Disinfection Box, un’interessante scatoletta per la disinfezione quotidiana, sempre con i raggi ultravioletti, di piccoli oggetti. Una mini-box dallo spazio contenuto portatile e alimentata tramite Usb.

Disinfezione in soli 8 minuti

Dotata di sorgenti luminose UV-C, la mini-box “consente di ridurre la carica virale - ci spiegano - assicurando una disinfezione omogenea degli oggetti nel rispetto dei più elevati standard di protezione per l’utente”. La scatoletta, raccontano ancora da Philips, “consente di ridurre la carica virale del SARS-CoV-2, virus responsabile del Covid-19, presente sulle superfici fino a livelli inferiori a quelli rilevabili, con un’efficienza oltre il 99 per cento”. La mini-scatola è molto semplice da utilizzare, ed essendo di dimensioni limitate trova posto facilmente in qualsiasi ambiente della casa. Non solo: essendo alimentata tramite USB ed essendo compatibile anche con i power bank potenzialmente è utilizzabile dappertutto: in camper, in auto, in spiaggia, in hotel, in palestra e così via. L’utilizzo è davvero semplice: si collega a una fonte di energia e in 8 minuti è in grado di disinfettare tutto quello che inseriamo dentro. La scatola è dotata di due livelli di sicurezza per l’utente: una parete interna evita la fuoriuscita di luce mentre i sensori integrati spengono immediatamente la luce (la cui esposizione diretta è ovviamente sconsigliata a persone e animali) se apriamo la scatola prima del tempo.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Abbiamo utilizzato la mini-box Philips sia a casa sia in vacanza per disinfettare smartphone, chiavi delle stanze di hotel, mascherine, cuffie o altri piccoli utensili e non abbiamo mai riscontrato problemi. Unica mancanza, forse, un suono che ci allerta che dopo 8 minuti è finita la disinfezione: la box è dotata, infatti, solo di un led azzurro che lampeggia quando la macchina è in funzione e rimane fisso per i due minuti successivi al termine del ciclo. Il prezzo di listino della USB Disinfection Mini Box è di 55,90 euro.

Pro e Contro



PRO



Disinfetta piccoli oggetti in 8 minuti

Portatile e alimentato via USB

CONTRO