Mario Golf: Super Rush, in buca a tutta velocità

È un gioco divertente per la console Nintendo Switch. Ai giocatori non basterà essere abili nell'impostare la giusta potenza e l'angolo di tiro, per andare in buca occorre essere anche veloci e superare gli avversari

Con Mario Golf Super Rush si va dritto in buca anche correndo, ma su Nintendo Switch. E sì perché una delle caratteristiche che lo differenziano dai propri predecessori è la modalità Speed Golf dove Mario & company dovranno correre lungo il percorso per essere i primi a mettere la palla in buca.

Si gioca molto facilmente. È semplice sia prendere la mira, che scegliere la forza del tiro per far volare la palla. Inoltre, è possibile utilizzare i controlli di movimento come se fosse una mazza da golf.

Sono ben 16 i personaggi del Regno dei Funghi che si possono scegliere. Ognuno con diversi punti di forza e mosse speciali. I giocatori potranno affrontare il fairway con un massimo di altri tre compagni, sia in locale che online.

Simpatica anche la variante Battaglia Golf dove ci sono contemporanemente 9 buche in gioco. Il primo giocatore a segnare tre buche ha diritto alla vittoria.

Mario Golf Super Rush è disponibile per Nintendo Switch a poco meno di 60 euro.