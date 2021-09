Vodafone Curve, lo smart tracker per bici

Vodafone Curve Bike Light & GPS tracker è un prodotto molto interessante, ideato dai ciclisti per i ciclisti. Sembra una semplice luce posteriore ma è un localizzatore con una sirena antifurto. Lo abbiamo provato per voi, ecco la recensione

Nella confezione c'è tutto per installarlo: adattatori di gomma, staffa e cacciavite. Poi basta scaricare la smart app e seguire le istruzioni. Con un pulsante si può scegliere la modalità della luce: lampeggiante o fissa. Riconosce anche la frenata e si illumina come uno stop. Per ricaricarlo basta scollegare il blocco luce e attaccarlo al cavo usb in dotazione.

Come funziona

Quando ci si ferma basta staccare la luce e curve si metterà in modalità sicurezza. se qualcuno prova a spostare la bici scatterà una sirena e sul nostro smartphone riceveremo un messaggio e la posizione della bici. Grazie alla sim integrata in caso di incidente, Curve è in grado di avvisare i contatti impostati sull'app e inviare la nostra posizione.

Quanto costa

Curve Bike Light & GPS Tracker ha un prezzo di 139 euro e funziona in abbonamento. I primi 6 mesi sono gratuiti, poi il costo è di 2,99 euro al mese.