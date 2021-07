Ferrari e-sports series 2021, iscrizioni fino al 18 luglio

Ancora qualche giorno per le iscrizioni alle qualificazioni. In palio la possibilità di far parte del mondo Ferrari come sim driver. Noi di Now siamo andati a trovare il team di Maranello per conoscere meglio i piloti e capire come si preparano alle gare.

Non solo motori reali ma anche virtuali, in Ferrari la competizione si vive a 360 gradi. E la casa del Cavallino conferma il suo impegno nel mondo degli e-sport. Siamo stati a Maranello per conoscere da vicino i piloti professionisti della Ferrari Driver Academy. Un team molto forte pronto per la nuova stagione.

Due chiacchiere con i piloti

David Tonizza fin da piccolo correva sui kart prima di diventare un sim driver professionista per poi approdare in Ferrari dopo aver vinto il mondiale F1 Esports Series nel 2019. Ci spiega la giornata tipo di un pilota: "La mattina mi alzo, faccio colazione, vado a scuola, torno verso le 14.15, pausa pranzo e poi subito in facility per iniziare la sessione di allenamento. In genere dura circa 4 ore. Alcuni giorni abbiamo delle attività come 45 minuti di live streaming su twitch, poi giornata libera".

A completare la squadra oltre a Giovanni De Salvo c'è l'inglese Brendon Leigh, classe 1999, con già due titoli mondiali conquistati (2017 e 2018): "La mia esperienza in Ferrari - racconta - è molto positiva, mi sono unito a loro dopo aver vinto per due volte il campionato del mondo di Formula 1. Stiamo lavorando duramente in Ferrari per raggiungere grandi risultati, speriamo di poter conseguire nuovamente il titolo di campioni entro la fine di quest’anno".

Ci vuole anche un coach

Ore e ore di allenamento su questi simulatori per competere ad alti livelli. Grazie anche ad un coach sempre al fianco dei piloti come Amos Laurito: "Abitando insieme oltre alle attività sul simulatore ci sono molte cose da fare come le interviste, andare in fiera nei circuiti reali ed io cerco di prepararli al meglio".

Anche Now sul simulatore

Anche noi di Now siamo saliti sul simulatore di assetto corsa e vi assicuriamo che non è per niente facile guidarlo. Il volante e i pedali sono molto sensibili come nelle macchine reali e basta poco per mettere ko l'auto. A testimonianza che questi ragazzi sono dei veri e propri piloti professionisti.

Un'occasione da non perdere

E se anche voi volete cimentarvi nel mondo dei sim driver vi segnaliamo il Ferrari e-sports series 2021, c'è tempo fino al 18 luglio per iscriversi gratuitamente alle qualificazioni. Il pilota più veloce potrà essere selezionato per far parte della Ferrari driver academy nel 2022. L'anno scorso è stato proprio Giovanni De Salvo a realizzare il sogno di diventare un pilota della scuderia del Cavallino.