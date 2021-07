Insieme al Ces di Las Vegas e all'Ifa di Berlino è una delle fiere più importanti sulla tecnologia al mondo. Quest'anno - nonostante la pandemia sia ancora molto presente - è stato deciso di fare uan versione "a metà", un po' in presenza e un po' virtuale. L'abbiamo visitata e vi raccontiamo tutte le novità più interessanti Condividi:

Tra febbraio e marzo dello scorso anno il Mobile World Congress di Barcellona, la tradizionale fiera internazionale sulle connessioni mobili, è stato il primo dei grandi eventi a dover prendere la difficile decisione di non svolgersi a causa del Covid. Oggi sono i primi a tornare in pista, con una edizione anticipata rispetto al suo appuntamento classico, ma i suoi padiglioni semi-vuoti testimoniano che dal Covid non siamo ancora usciti, smentendo quelle previsioni che gli eventi dal vivo, grazie ai vaccini, sarebbero tornati ad essere frequentati più di prima. Uno dei primi eventi in presenza Sarà per la versione ibrida, metà in presenza, metà in forma virtuale, o forse perché siamo vicini all’estate, ma vi hanno preso parte meno di un terzo dei partecipanti dell’edizione precedente alla pandemia; gli stand, gli incontri e gli appuntamenti hanno poco pubblico e tante sedie libere; l’unico padiglione davvero pieno è quello del tampone obbligatorio ogni 48 ore per accedere in fiera (al costo 15 euro). Per comprare le mascherina, le uniche ammesse per accedere in Fiera sono le Ffp2, si può creare anche una fila per un km, a segnalare che alcune questioni di logistica possono essere ancora migliorate. Dato anche il numero limitato di partecipanti, l'evento non ha avuto quell'impatto sulla città di Barcellona e sull'indotto composto da ristoranti e albergatori, che gli organizzatori si aspettavano. L'argomento centrale della maggior parte dei panel che si sono svolti alla Fiera è stato l'impatto che la pandemia ha avuto nello sviluppo delle reti ultraveloci e sulla tecnologia. Chi non ha disdetto l'appuntamento sono state invece le aziende del settore tecnologico che storicamente scelgono questo evento per lanciare i nuovi prodotti e segnalare le novità che verranno. Vediamo le cose più interessanti di questa edizione.

La maglietta YouCare NOW Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia Tra i prodotti che hanno suscitato il maggior interesse c'è la maglietta YouCare di ZTE, dotata di sensori 5G per prevenire potenziali rischi per la salute. Il progetto è italiano, ideato da una azienda abruzzese, AccYourate. Si tratta di tecnologia indossabile, totalmente tessile, lavabile e facile da usare, che abilita la rilevazione di parametri bio-vitali da parte dei sensori, quali un “vero” elettrocardiogramma, l’analisi degli atti respiratori e delle componenti del sudore, lo sforzo muscolare, la temperatura corporea e consente la trasmissione, mediante connessione ultraveloce 5G ZTE a centrali sanitarie e di controllo, oltre che ai singoli utilizzatori. “Noi crediamo nel talento e nei talenti – ci ha detto Hu Kun, Ceo di ZTE Italia e Presidente di ZTE Western Europe – e intendiamo continuare a dare il nostro contributo allo sviluppo tecnologico a matrice italiana e di valenza globale”. Noi l'abbiamo provata nel fare attività fisica e oltre ad essere comoda, abbiamo potuto controllare in tempo reale sul nostro smartphone il cambiamento dei nostri parametri bio-vitali, dalla calma allo stress derivato dallo sport. I parametri bio-vitali di YouCare sono rilevati da sensori polimerici impercettibili “intrisi” nel tessuto che vengono inviati ad una centralina miniaturizzata che registra i dati, li converte in formato digitale, inviandoli grazie al 5G ad una piattaforma bidirezionale che li trasmette allo smartphone o allo smartwatch dell’utente e ad una unità remota che ne analizza i valori con un software medico. Il tessuto ad oggi è resistente fino a 35 lavaggi, ma si sta lavorando per aumentarne la durata, e avrà un costo di mercato competitivo, anche se non è stato ancora svelato quale. Dal nuovo processore Qualcomm agli annunci di Elon Musk Qualcomm ha lanciato il nuovo processore Snapdragon 888 Plus 5G, che permette il gameplay potenziato dall'intelligenza artificiale, ma anche altre esperienze nel campo dell'intrattenimento e non solo. Si basa su una variante del 5G, nota come mmWave (o onda millimetrica), che permette di migliorare ulteriormente la copertura 5G, farlo arrivare anche in aree difficili da raggiungere, e aumentare la velocità complessiva della Rete. Anche Elon Musk ha fatto il suo annuncio sulla connettività, in collegamento remoto; ha detto che Starlink, la sua rete satellitare in wi-fi che al costo di 100 dollari permette di connettersi in modo ultraveloce, in qualsiasi angolo remoto della terra, raggiungerà oltre mezzo milione di nuovi utenti paganti nei prossimi 12 mesi.

