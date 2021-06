Doomore, la palestra del futuro per allenarsi in ogni luogo

Dall’idea di tre imprenditrici romane arriva la piattaforma digitale per allenarsi in casa interagendo con gli altri

Diciamoci la verità: con la pandemia abbiamo avuto un po’ tutti la tentazione di mettere l’esercizio fisico in un cassetto. In molti, nell’ultimo anno e mezzo, hanno provato a respingere il richiamo del divano andando a correre all’aperto, oppure allenandosi direttamente da casa. Ma non sempre è facile trovare la motivazione giusta quando si fanno le cose in solitaria.

Allenarsi insieme agli altri

Ora però non ci sono più scuse. Dall’idea di tre donne italiane, arriva DooMore, la piattaforma digitale che azzera le distanze. Il punto di forza è proprio l’interazione: rispetto ai normali tutorial, i video registrati con un istruttore che illustra le modalità dell’allenamento, con DooMore la ginnastica è in diretta. Non solo: è possibile allenarsi interagendo con l’istruttore che può dunque fornire feedback immediati e consigli sullo svolgimento dell’attività. Allo stesso tempo, è possibile fare esercizio insieme ad altre persone, ognuno da casa propria, ma con la possibilità di confrontarsi gli uni con gli altri. Tantissime le attività disponibili: dallo yoga al pilates, dall’aeroboxe al Kung FU, DooMore è per tutti: adulti e bambini, a qualsiasi età e qualunque livello.

La palestra senza confini

“Cambia completamente il modo di affrontare il fitness – spiega Daniela Biscarini, ceo di DooMore – grazie alla nostra piattaforma digitale, infatti, si potranno seguire lezioni tenute da trainer in tutto il mondo. Non solo, l’allenamento sarà possibile ovunque, anche spostandosi da casa, durante le vacanze o se si viaggia per lavoro”. Ci sono tanti vantaggi in una piattaforma digitale come Doomore. Uno fra tutti, è la possibilità di allenarsi al fianco un campione olimpico. Hanno aderito al progetto Margherita Granbassi, campionessa mondiale di scherma e Carlo Molfetta, oro olimpico di Taekwondo a Londra 2012 e team manager della nazionale italiana.