La risposta alla messa al bando voluta da Trump e confermata da Joe Biden ha un nome che è tutto un proposito: HarmonyOS 2, il nuovo sistema operativo che Huawei sta introducendo sulle più recenti versioni di smartphone e Matepad, progettato all'insegna della semplicità e interconnessione tra piattaforme e sistemi operativi diversi.



Che cos'è HarmonyOS

Si tratta di un sistema operativo di nuova generazione pensato per dispositivi smart, che fornisce un linguaggio comune perché diversi tipi di dispositivi possano connettersi e collaborare tra loro. Il sistema utilizza la tecnologia distribuita per spacchettare in modo flessibile il software di sistema e combinare tra loro prodotti precedentemente indipendenti. Per i programmatori, HarmonyOS consente lo sviluppo multipiattaforma e la distribuzione di app su più dispositivi.

I nuovi arrivi sul mercato

Il lancio di HarmonyOs è anche l’occasione per la casa cinese di introdurre sul mercato i nuovi prodotti: in primo piano la serie di smartwatch Huawei Watch 3, che vanta una batteria ultra-potente, sistemi di monitoraggio della salute di livello professionale e connettività indipendente. Arrivano, inoltre, i nuovi MatePad e i nuovi MatePad Pro. I nuovi prodotti sono stati inseriti in quattro ambienti legati alla vita quotidiana: Smart Home, Smart Office, Health & Travel ed Entertainment.

Lo scenario Smart Home



Nella casa del futuro gli utenti potranno iniziare le giornate con il suono della sveglia impostata su Huawei Watch 3, controllare direttamente dal polso le ore di sonno, i battiti del cuore e il livello di ossigeno nel sangue monitorando l’andamento di questi parametri nel corso della notte. Ancora da sotto le coperte, direttamente dallo smartphone, potranno gestire il forno Midea e preparare la colazione. Mentre il forno smart pensa alla colazione, direttamente dal tablet MatePad 11 potranno leggere le news chiedendo gli aggiornamenti a Huawei Assistant, ascoltare un po’ di musica o il giornale radio con eSound e RTL 102.5 o iniziare a fare la lista delle attività della giornata, annotando tutto in maniera pratica e veloce direttamente su tablet, con la nuova M-Pencil di seconda generazione.

Lo scenario Smart Office

Nell’ufficio di domani il laptop MateBook X Pro è già collegato al Matepad Pro con la multi-screen collaboration. Grazie a Huawei Share gli utenti avranno la possibilità di passare, con un semplice tocco, i file tra i due dispositivi o con lo smartphone. Su Huawei MateView, collegato al pc, sarà possibile videochiamare i colleghi o seguire presentazioni in video con qualità altissima. Semplicemente appoggiando lo smartphone Huawei al display del laptop sarà possibile aprire la security camera di casa e visualizzare sul pc che sia tutto sotto controllo, il tutto comodamente dalla scrivania in ufficio.

Allenamento e salute

La vita degli sportivi di domani sarà molto più facile: potranno, infatti, essere guidati negli esercizi dalle oltre 100 modalità di allenamento disponibili su Watch 3 e seguire gli esercizi con la propria musica preferita, completamente isolati dal resto del mondo con gli auricolari ANC FreeBuds 4. Tutti i parametri potranno essere tenuti sotto controllo e monitorati nel tempo con sistemi di statistica. E se dopo gli allenamenti si vorrà fare la spesa per preparare un pasto salutare e seguire la dieta, sarà sufficiente consultare l’app di Melarossa direttamente dal polso.

Intrattenimento a 360°



Le serate in casa non saranno più le stesse grazie a una esperienza di divertimento totalmente nuova. Con il nuovo monitor da gaming Huawei MateView GT gli utenti potranno godere al meglio di esperienze di gioco di altissimo livello grazie alla qualità video, audio e alla gamma di colori disponibile, con giochi come Assetto Corsa di 505 Games e Kunos Simulazioni, simulatore racing per eccellenza, ideato per soddisfare sia le esigenze degli appassionati di giochi di corse sia quelle dei piloti professionisti. Grazie a MateView GT, infine, non si perderà nemmeno un particolare dei circuiti di corsa, fedelmente riprodotti con la tecnologia laserscan, o dei modelli dinamici delle vetture, sviluppati in collaborazione con i marchi automobilistici più importanti.