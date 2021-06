Poco F3 e GameNow, il gioco è servito

Poco F3 è uno smartphone della famiglia Xiaomi dalle prestazioni top di gamma ad un prezzo molto competitivo: si parte da 349 euro. È disponibile nelle versioni da 6 GB e 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna. Peccato che non abbia la certificazione contro l’acqua o la polvere. È dotato di tre fotocamere ma questo non è il suo punto forte, le foto scattate sono comunque apprezzabili, fatica magari con situazioni di poca luce. Il suo cuore è una CPU Snapdragon 870 octa-core di grande potenza che abbinato ad un display Amoled da 6,67 polllici lo rendono perfetto per giocare. Nelle impostazioni si può scegliere la modalità gioco e aumentarne così le prestazioni: anche i controlli touch saranno più sensibili e l'audio migliorato. Si gioca benissimo, nessuna sbavatura, tutto fila liscio. Sembra di avere tra le mani una console portatile.

Abbiamo provato uno smartphone pensato particolarmente per i videogiocatori e un servizio di giochi in streaming in 5G: stiamo parlando dello smartphone Poco F3 e della piattaforma di gaming GameNow di Vodafone.

Divertimento alla velocità 5G

Restando in tema gaming, Vodafone ha lanciato GameNow, una piattaforma di cloud gaming alla velocità del 5G. Per giocare basta installare l'app su uno smartphone, un tablet o un PC. Si può provare gratuitamente per un mese, poi il costo dell'abbonamento sarà di 9,99 euro. In pochi passaggi si accede a una libreria di svariati titoli. Non c'è nulla da scaricare, si gioca direttamente in streaming. Si potrà giocare sia con i comandi touch sul display del proprio dispositivo oppure con un controller collegato via bluetooth, molto comodo. Chi ha Vodafone Power Gaming potrà utilizzare GameNow senza consumare i giga inclusi nel proprio piano tariffario.