PonyU e Alfonsino: il delivery a portata di tutti

Alzi la mano chi non ha mai sfruttato un servizio di consegna a domicilio. Se abitate in una grande città, difficilmente sarete tra questi. Il delivery è diventato un elemento cardine della quotidianità urbana, amplificato in quest’ultimo anno in modo esponenziale a causa della pandemia. Ma per chi vive in un piccolo centro, questo tipo di servizi non è affatto scontato. Ecco una buona notizia: in Campania ci sono due startup che stanno lavorando proprio in questa direzione. Si chiamano PonyU e Alfonsino. Non è solo la terra d’origine che le accomuna: entrambe sono state fondate da giovani imprenditori, animati da spirito di iniziativa e dall’attenzione alle esigenze dei piccoli centri, dei piccoli commercianti e di chi lavora per loro. Andiamo a conoscerle.