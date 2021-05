Il meglio di AQL: dalle cuffie agli speaker

Il brand italiano AQL, Audio Quality Lab, propone tre interessanti prodotti. Parliamo innanzitutto degli auricolari EVADE: hanno la funzione auto-pairing e una volta estratti dalla custodia, si connettono fra loro automaticamente. Molto ricchi i bassi grazie al pump bass. Gli auricolari sono molto leggeri, bello anche il design. Scomodo l'ulizzo delle funzioni touch: il controllo del volume e il cambio traccia, infatti, risultano un po' macchinosi. La custodia tascabile consente di ricaricare entrambi gli auricolari fino a 5 volte e per un totale di 22 ore di riproduzione. Evade è disponibile in 6 diverse colorazioni e il costo è di 59, 95 euro.

Gli auricolari OUTLAW

Design moderno e formato mini. Sono cuffie bluetooth utili per ascoltare musica e parlare al cellulare. La funzione dual master permette di rispondere alle chiamate utilizzando uno solo dei due auricolari, l'altro si connetterà automaticamente. Chiamate, volume e tracce musicali si gestiscono con il touch posto direttamnete sulla cuffia, ma non sempre i controlli sono precisi. Il suono è ben definito, 5 le colorazioni disponibili, il costo è 59,95 euro.

Lo speaker NUBE

Una cassa colorata, compatta e facile da trasportare. Nonostante le dimensioni ridotte il suono non è eccellente ma è buono e pulito grazie ai 5 Watt di potenza. C'è la possibilità di connettere anche device esterni ed è resistente all'acqua, quindi ottimo per ascoltare musica in piscina e in spiaggia. La batteria dura circa 6 ore. 4 le colorazioni disponibili, il prezzo è di 29,95 euro.