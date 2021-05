Touch 1, arriva la maniglia smart auto-disinfettante

In tempo di Covid si moltiplicano le soluzioni tecnologiche per disinfettare e sanificare ambienti e oggetti. L’azienda tecnologica svizzera Tweaq con sede a Londra ha lanciato un’interessante novità: Touch 1, la prima maniglia al mondo auto-disinfettante in grado di eliminare milioni di agenti patogeni negli edifici, far risparmiare in termini di costi di pulizia e combattere l’emergenza coronavirus. Il gruppo Tweaq ha condotto ricerche approfondite e ha scoperto che toccare una maniglia, magari in un locale pubblico o in un grande ufficio, equivale a 10mila strette di mano.

Che cos’è e come funziona



La maniglia Tweaq Touch 1 in realtà è una normale maniglia. Una volta toccata (o rilasciata, dopo aver aperto una porta) un anello scorre avanti e indietro per tutta la lunghezza della maniglia disinfettandola ed eliminando il 99% dei batteri in circa 3 secondi. Touch 1 ha una cartuccia intercambiabile che viene sostituita dopo circa 1.000 utilizzi ed è alimentata da un motorino elettrico e batterie al litio.

Come si installa



L’installazione, promettono dall'azienda, è semplicissima e dura meno di dieci minuti. E siccome le maniglie sono tutte standard, si può applicare a qualsiasi tipo di porta senza possibilità di danneggiarla. A corredo della maniglia c’è anche un’app in grado di avvisare quando il liquido disinfettante sta per esaurirsi, e quindi bisogna ordinare la cartuccia nuova. Un sistema che è anche ecologico perché la cartuccia esaurita non viene eliminata ma ritirata dalla società che provvederà a rigenerarla e a ricaricare le batterie per poi essere nuovamente distribuita nella vendita. Per grandi uffici, centri commerciali, ristoranti, università e così via è anche presente un piano “premium” che prevede anche una dashboard da visualizzare su smartphone, tablet o pc per ottenere statistiche in tempo reale sull’utilizzo delle singole maniglie.

Disponibilità e prezzi



L’idea, spiega il Ceo Giovanni Barilla, “è partita prima del Covid, quando ero all’università, guardando proprio le maniglie e il modo in cui le persone le usano, magari aprendole con il gomito o un fazzoletto all’uscita di un bagno. E così - continua - ho pensato: come si può risolvere questo problema?”. Non conosciamo ancora i prezzi in Italia, Tweaq ha un costo di 399 sterline (l’equivalente di circa 470 euro) per due maniglie, dunque una porta completa; ogni cartuccia, invece, costa 16,99 sterline (20 euro circa). Tweaq Touch 1 è disponibile in quattro tonalità: grigio, argento, oro rosa e oro.