Quattro siti per viaggiare (restando sul divano di casa)

Da “Drive and listen” che simula la guida in alcune città del mondo al servizio che registra le urla degli utenti e le “libera” sulle spiagge islandesi. Ecco una selezione per andare in giro dal divano di casa

Certo, non è la stessa cosa di andare in giro col passaporto in tasca. Ma nell’attesa che si possa tornare a viaggiare, ci sono tanti siti che permettono di girare il mondo dal divano di casa. Ne abbiamo scelti quattro.

Una mano sul volante, l’altra sull’autoradio

Il primo è “Drive and Listen”: raccoglie una serie di video da YouTube di varie città del mondo e li combina con le stazioni radio del posto. La sensazione è quella di avere una mano sul volante e l’altra sull’autoradio. Da una metropoli all’altra, basta un clic per ritrovarsi nel traffico di Tokyo al tramonto o per le strade di Mumbai. La selezione radiofonica in generale è ristretta ma l’effetto è ipnotico.

Un mondo di radio

A proposito di radio. Chi ama ascoltarle quando è in viaggio, non può perdere Radio Garden. Decine di migliaia di stazioni da scegliere per un sito che, esiste da anni, ma che nell’ultimo periodo è cresciuto in maniera considerevole. A febbraio, ha raccontato al Guardian uno dei creatori del sito, le visite sono aumentate del 750%.

Un posto a caso

Effetto compulsivo garantito con “Random Street View”. Come suggerisce il nome, ad ogni clic, ci offre un posto a caso nel mondo da esplorare in modalità “Google Street View”. Si può anche restringere la selezione per Paese.

Urlare in Islanda

E infine, chi soffre particolarmente lo stress del momento, può andare su “Looks like you need Iceland”, creato dall’Ente del turismo islandese. Giocando con la terapia dell’urlo, il sito registra gli sfoghi di persone da tutto il mondo e li fa ascoltare ambientandoli nei luoghi più belli di Islanda.