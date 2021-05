Neo, lo smartwatch di Vodafone per bambini

Lo smartwatch Neo è frutto di una collaborazione fra Vodafone e Disney. È stato disegnato dal famoso designer Yves Béhar. Con soli 40 grammi è un ottimo punto di partenza per avvicinare gradualmente i bambini al mondo della tecnologia. Non è invasivo perché tutte le operazioni che si possono svolgere sono molto "limitate", per un giusto compromesso.

Chiamate e messaggi in Voip

Neo permette a genitori e bimbi di interagire attraverso chiamate, chat ed emoji e ai più piccoli di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale. Poi una fotocamera frontale integrata da 5 megapixel permette ai piccoli di scattare le prime foto. Anche la qualità delle immagini è buona. Tra le altre funzioni, il monitoraggio della attività: c'è un contapassi che registra l'attività fisica del bambino e poi si può anche visualizzare il meteo e l'agenda. La batteria da 470mAh permette di avere l'orologio carico per almeno un giorno.

Si gestisce con un'applicazione

Per far funzionare al meglio Neo c'è la Vodafone Smart App. Oltre a settare le impostazioni si possono inserire i contatti che il bambino può chiamare; in più si può monitorare il luogo in cui si trova il dispositivo e controllare gli spostamenti. Il costo dello smartwatch per bambini è di 199 euro.