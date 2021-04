Ripresa del turismo, il Ceo di Booking: "Puntare su pass vaccinale"

L'amministratore delegato del colosso del turismo online, in un'intervista a Sky TG24, parla della ripresa delle prenotazioni per i viaggi nel nostro paese e dell'importanza della campagna vaccinale per tornare a fare programmazioni a lungo termine

"Durante le crisi tendiamo a concentrarci sull’oggi, dimenticandoci che c’è un domani a cui prepararsi", dice Glenn Fogel, Ceo di Booking.com. La crisi Covid ha avuto un prezzo alto per il colosso del turismo online, che ha dovuto licenziare migliaia di dipendenti, un terzo della propria forza lavoro: "Siamo stati costretti a riorganizzarci per sopravvivere, sperando di poter riassumere in parte quando le cose torneranno ad andare meglio", dice in un'intervista a Sky TG24.

Fogel: "Pass vaccinale più facile grazie alla tecnologia"

Già, quando? L'Italia ha riaperto agli spostamenti tra regioni, nei Paesi del mondo si guarda ai viaggi estivi, ma la paura che una nuova impennata dei casi freni tutto è forte. "Tutti mi chiedono quando le cose torneranno come prima, quando ricominceremo a viaggiare. Ovviamente non lo so. Dipende da una combinazione di tre fattori che non dipendono da me: il virus, che continua a mutare, i vaccini (basti vedere gli Usa che riaprono al turismo in Ue per i vaccinati) e le limitazioni scelte dai governi", dice Fogel, sostenitore dell'introduzione del passaporto vaccinale. "È un’ottima cosa. E la tecnologia può rendere il tutto più facile, veloce, facendo ripartire prima il turismo. Non vedo alcun motivo per cui opporsi".

Italiani pronti a prenotare in Italia più che all'estero

Intanto anche in Italia le ricerche online per mete e vacanze estive sono ripartite: "Vediamo gli italiani prenotare le vacanze all’estero per i prossimi mesi, per Dubai ad esempio", ci racconta Fogel, "anche se onestamente non sono moltissimi a lanciarsi nel turismo internazionale, riprende piuttosto quello interno. Positano, Amalfi sono mete popolarissime". Il futuro non si può leggere, ma il messaggio finale è di ottimismo: "Confido che grazie ai vaccini si possano rimuovere le restrizioni, e che questa estate possa essere migliore di quella passata" (TUTTI I SERVIZI DI NOW, LA RUBRICA DI INNOVAZIONE).