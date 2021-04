SMA 110 Energy Solution, domotica col fotovoltaico e superbonus 110%

La soluzione, messa a punto dalla società SMA Italia, consente una gestione intelligente dei flussi di energia in casa e, di conseguenza, un risparmio in bolletta che può arrivare all’80% del costo iniziale

Il tema della sostenibilità energetica delle abitazioni è certamente in primo piano in questo periodo. Se entro i prossimi 10 anni le energie rinnovabili saranno certamente sempre più predominanti a livello globale, adesso in Italia si parla tanto di Superbonus 110%: si tratta di uno strumento che permette, se sfruttato per installare un impianto fotovoltaico e sistemi di gestione ad hoc, di ottenere un importante risparmio in bolletta. Per questo SMA Italia ha pensato a una soluzione unica e integrata per gestire in modo intelligente i flussi di energia in casa.

La soluzione SMA 110 Energy Solution



SMA 110 Energy Solution è una soluzione completa e integrata che comprende Sunny Home Manager 2.0, un sistema che garantisce la gestione intelligente i tutti i flussi energetici domestici, insieme a un sistema di accumulo per impianti residenziali ad alto voltaggio (costituito da un inverter e da una batteria), un sistema per la ricarica dei veicoli elettrici chiamato SMA EV Charger e pompe di calore per il riscaldamento, raffrescamento e riscadamento dell’acqua calda sanitaria. Tra i partner di SMA Italia anche Vaillant Italia, leader nella tecnologie di riscaldamento e climatizzazione.

L’app e Sunny Home Manager



“La app SMA Energy - ci spiega Valerio Natalizia, amministratore delegato di SMA Italia - permette di avere il controllo completo dell'impianto fotovoltaico”: grazie all’app, infatti, è possibile visualizzare produzione e consumo dell’energia fotovoltaica, capire l’autoconsumo e il prelievo dalla rete. Si può anche decidere, racconta ancora Natalizia, “come impostare la ricarica dell’autovettura elettrica. Inoltre una funzione molto importante - aggiunge - permette di visualizzare e monitorare l’impronta ecologica della propria abitazione”. Cuore pulsante del sistema, lo dicevamo, è Sunny Home Manager, che permette di far dialogare tutti gli elettrodomestici e i dispositivi connessi alla propria rete, identificando il consumo di ognuno e il momento in cui è meglio attivarli, sfruttando l’energia solare dell’impianto.

L’importanza del superbonus per il nostro Paese



“Le fonti energetiche rinnovabili, tra cui il solare - spiega ancora Natalizia - nel prossimo futuro sono destinate a crescere, e le agevolazioni introdotte con il Superbonus sono un segnale importante dell’impegno del nostro Paese in questa direzione, e devono rappresentare un’opportunità e una spinta anche per i cittadini. Per questo motivo - conclude - abbiamo scelto di lavorare a una soluzione dedicata a questa iniziativa, che coniugasse risparmio, attenzione verso l’ambiente, innovazione tecnologica e gestione domotica dei flussi energetici”.