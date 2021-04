Moto g100, il grande di Motorola che diventa grandissimo

Motorola festeggia il lancio di 10 generazioni dal primo moto g portando in Italia un interessante top di gamma, il moto g100. Interessante, a nostro avviso, per il software ben curato, la presenza di una super-batteria molto bene ottimizzata e il prezzo, certamente conveniente per un top di gamma 5G. E poi c’è una novità che troviamo in pochi altri smartphone: la possibilità, cioè, di collegare tramite un cavo lo smartphone a un televisore o a un monitor. Vi spieghiamo tutto nella nostra recensione.

Le caratteristiche principali e la batteria



Moto g100 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 870, è compatibile con le reti 5G e con le reti veloci domestiche Wi-Fi 6. Pesa poco più di 200 grammi (non è leggerissimo ma neanche super-pesante), è maneggevole e non eccessivamente ingombrante, nonostante il grande display da 6,7 pollici. A proposito di display, si tratta di un Cinemavision in formato 21:9 con frequenza di aggiornamento a 90Hz: la visualizzazione di foto, video, giochi ci è sempre sembrata molto buona, anche sotto la luce diretta. Quello che abbiamo apprezzato forse di più di questo smartphone è la batteria da ben 5.000 mAh, una delle più capienti in circolazione: abbiamo utilizzato moto g100 per lavoro dalla mattina alla sera guardando video, facendo telefonate, partecipando a riunioni virtuali, scattando foto, utilizzando moltissime app e lo smartphone ha sempre superato brillantemente il giorno e mezzo portandoci spesso anche a 48 ore dalla ricarica. Durante il weekend e con meno lavoro addirittura siamo arrivati ad utilizzarlo per tre giorni consecutivi. Presente la ricarica veloce TurboPower con il caricabatterie incluso nella confezione: nella nostra prova abbiamo caricato moto g100 da 0 al 100% in 2 ore e 5 minuti, una ricarica non velocissima come altri top di gamma.

Il comparto fotografico



Non male le foto che abbiamo scattato con il g100, anche se abbiamo trovato il software della fotocamera un po’ più “lento” rispetto alla concorrenza, con qualche istante “di troppo” che in diverse occasioni è trascorso dall’aver fatto click per scattare la foto a quando la foto è stata realmente scattata. Qualche lentezza l’abbiamo trovata anche nella capacità di messa a fuoco. In ogni caso le foto che abbiamo scattato hanno tutte dei colori bilanciati e naturali e non possiamo, dunque, lamentarci della resa finale. A bordo troviamo un sensore principale da 64MP con tecnologia Quad Pixel (“per una sensibilità quattro volte superiore in condizioni di scarsa luminosità”, spiegano da Motorola); presente anche un obiettivo ultra-grandangolare sia nella parte anteriore (le fotocamere frontali, infatti, sono due) che posteriore dello smartphone. Infine c’è un sensore Macro Vision (dotato di una luce ad anello incorporata) in grado di scattare foto macro permettendoci di avvicinarci fino a cinque volte di più rispetto a un obiettivo standard per catturare i dettagli più piccoli. Peccato manchi un teleobiettivo per riprendere soggetti in lontananza. Presente, invece, il sensore di profondità TOF. Lato video (è possibile registrare filmati fino alla qualità 6K UHD 30fps) è presente la modalità Dual Capture per registrare contemporaneamente dalla camera anteriore e posteriore (inquadrando noi stessi e quello che vediamo, per intenderci) e la tecnologia Audio Zoom che elimina i rumori di fondo dai video portando in primo piano solo l’audio del soggetto inquadrato. Buoni i video che abbiamo girato per le strade di Milano, qualcosa da migliorare sulla stabilizzazione.