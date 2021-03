Motorola, arrivano moto g100 e g50: “Competitivi e con un buon prezzo”

La società celebra il lancio di 10 generazioni dal primo moto g e presenta due nuovi smartphone - uno top di gamma - per il 2021. Tra le caratteristiche più interessanti una super-batteria e la possibilità di collegarsi a tv, monitor, pc per visualizzare su uno schermo più grande app e giochi

Motorola nell’anno in cui celebra il lancio di 10 generazioni dal primo moto g ha presentato i suoi nuovi smartphone per il 2021. Parliamo della rinnovata gamma g, quella forse più conosciuta sul mercato, che arriva con due nuovi prodotti: il top di gamma moto g100 e il modello più economico g50. “L’ultimo anno non è stato facile - racconta Carlo Barlocco, executive director Motorola Europe expansion - ma nonostante tutto in Italia siamo cresciuti tanto e abbiamo fatto un bel salto di fatturato, che abbiamo raddoppiato rispetto all’anno precedente”. Punti di forza dei nuovi prodotti presentati e su cui la casa ha lavorato a lungo - spiegano ancora da Motorola - sono il design, la performance, l’autonomia della batteria e il prezzo. Ma entriamo nel dettaglio

Moto g100



“Si tratta del moto g più potente di sempre”, assicurano da Motorola. Caratteristiche principali dello smartphone top di gamma sono il processore Qualcomm Snapdragon 870 e un display Cinemavision da 6,7 pollici FHD+ che promette elevata luminosità e contrasto migliorato. Lato fotocamere troviamo un sensore principale da 64 megapixel “con tecnologia Quad Pixel per una sensibilità quattro volte superiore - ci dicono - in condizioni di scarsa luminosità”, un sensore grandangolare da 16 megapixel e un sensore Macro Vision con una luce ad anello incorporata, che permette di avvicinarsi cinque volte di più a un soggetto rispetto a un obiettivo standard per catturare dettagli piccolissimi. Presente anche il sensore di profondità TOF. La parte frontale dello smartphone, invece, ospita ben due fotocamere frontali, la prima da 16 megapixel, la seconda - ultra-wide - da 8 megapixel. Lato video è possibile registrare filmati fino alla qualità 6K UHD 30fps. Si annuncia molto buona la capienza della batteria (vedremo poi il comportamento sul campo): ben 5.000 mAh con ricarica veloce TurboPower 20. Presente il jack per le cuffie e un design certificato contro le infiltrazioni d’acqua. Tra le caratteristiche più interessanti di moto g100 anche la possibilità di estendersi su grandi schermi attraverso la piattaforma Ready For, che consente agli utenti di collegare il dispositivo a tv, monitor o pc, di spostare le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app Android in modalità desktop. A bordo 8 gigabyte di ram e 128 gigabyte di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1 terabyte). Tre i colori: Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey, il prezzo di listino è di 599,90 euro (ma per i primi giorni di lancio c’è un prezzo promo).