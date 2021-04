LG Gram, il nuovo portatile incredibilmente leggero di LG

Un laptop leggerissimo, anche nella versione che abbiamo provato noi con un grande schermo da 17 pollici. Siamo parlando di LG Gram, gamma di pc portatili della sudcoreana LG, che si distingue a nostro avviso, oltre che per il peso, per la qualità dello schermo e la grande autonomia della batteria. Che venga utilizzato per la didattica a distanza, lo smart working o l’intrattenimento si tratta di un ottimo prodotto da poter portare con sé da una stanza all’altra della casa o da casa al lavoro o in giro, semplicemente riposto in uno zainetto.

Le caratteristiche principali



Quello che notiamo subito quando solleviamo il laptop dalla confezione è che è incredibilmente leggero. L’abbiamo già ripetuto diverse volte ma anche dopo giorni di utilizzo difficilmente riusciamo a capacitarci del fatto che un laptop con un monitor così grande pesi solamente 1,3 kg (a differenza di tanti competitor che nella versione con lo schermo grande pesano mediamente oltre i 2 kili). Noi abbiamo provato il modello da 17 pollici ma il modello da 15 pesa ancora meno: solo 1,1 kg. Si tratta di una particolarità non da poco, se pensiamo che in un peso ridottissimo possiamo portare con noi un laptop di queste dimensioni. Cuore della nuova serie è il processore Intel Core di decima generazione con grafica Iris Plus che, spiegano da LG, “offre performance di velocità e potenza incredibili”. Il modello da 17 pollici che abbiamo avuto in prova per qualche settimana è dotato di display IPS con risoluzione 2560x1600px in formato 16:10: una risoluzione che abbiamo certamente apprezzato perché offre più spazio, soprattutto in orizzontale, rispetto ai modelli classici 16:9. Peccato lo schermo non sia touch. La memoria Ram arriva in due diverse versioni: 8 gigabyte di Ram quando è accompagnata dal processore i5, 16 gigabyte con il processore i7. Il laptop è dotato di un hard-disk SSD da 512 GB ma dispone di uno slot aggiuntivo per un’altra unità SSD. Il modello da 15 pollici, invece, è dotato di display IPS Full HD ed è disponibile con processore Intel i5 e i7 e 8 GB di Ram.

La prova sul campo



Abbiamo apprezzato molto l’autonomia della batteria che ci ha permesso di lavorare per ore senza dover attaccare il cavo alla presa di corrente. La batteria da 80W consente, sulla carta, fino a 17 ore di funzionamento con una singola ricarica: così abbiamo potuto lavorare per un’intera giornata tra ricerche, scrittura di mail, riunioni virtuali, navigazione, ascolto di musica e visione di video. Tra le altre caratteristiche, i notebook Gram sono resistenti e conformi ai criteri di durabilità statunitensi MIL-STD-810g rispetto a sette fattori di resistenza tra cui shock, vibrazioni, polvere e temperature estreme. Presente la compatibilità con le nuove reti veloci Wi-Fi 6 mentre sui lati troviamo una porta per schede di memoria, il jack per le cuffie, 3 porte Usb tradizionali, 1 porta Thunderbolt 3 ad alta velocità e la porta HDMI per connettere il pc a un monitor esterno. Il lettore di impronte digitali, integrato nel pulsante di accensione, fa il suo dovere mentre al momento la telecamera non è compatibile con il sistema Windows Hello, per fare login tramite il riconoscimento del volto.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Abbiamo dunque apprezzato molto questo pc ultra-portatile che, a nostro avviso, è ottimo per un utilizzo normale, mentre per un utilizzo intenso (grafica, montaggio video, giochi molto “esigenti”) meglio andare su altri prodotti. Comoda da utilizzare la grande tastiera estesa, che integra anche - sulla destra - il tastierino numerico, preciso e performante anche il trackpad. Tra i pochi lati negativi abbiamo trovato la ricarica della batteria un po’ lenta: oltre tre ore per una ricarica completa con il caricabatterie in dotazione. Per quanto riguarda i prezzi: nella versione da 15 pollici il prezzo di listino varia da 1.399 a 1.599 euro; nella versione da 17 pollici il prezzo di partenza è 1.599 euro e arriva fino a 1.799 euro.

Pro e Contro

PRO

Leggerissimo

Performance e durata della batteria

CONTRO