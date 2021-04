Tissot presenta l’orologio solare, touch, connesso

Connesso allo smartphone. Touchscreen. E con ricarica attraverso la luce del sole. Tutto questo (e molto altro) è T-Touch Connect Solar, il primo orologio connesso di Tissot, leader dell’industria orologiera svizzera tradizionale. Si tratta di un orologio elegante, disponibile in sei referenze e che, se abbinato in bluetooth allo smartphone, è in grado di aggiungere numerose funzioni “smart” a un classico segnatempo. Ma non chiamatelo smartwatch, tengono a precisare da Tissot: si tratta invece di un orologio unico nel suo genere, con movimento al quarzo e componenti in titanio e ceramica tutto realizzato in Svizzera.

Come funziona



Quello che notiamo subito di questo orologio è una navigazione nei menu molto particolare: c’è la corona elettronica, ci sono due pulsanti fisici ma alle funzioni si accede principalmente toccando le varie aree del vetro zaffiro touch antigraffio. “Il T-Touch - spiegano da Tissot - nasce proprio per l’esigenza di voler realizzare un prodotto che potesse coniugare l’estetica e la funzionalità dei tradizionali segnatempo con le prestazioni tecniche di un sosfisticato orologio sportivo”. Dunque per accedere alle funzionalità dell’orologio - sia che lo stiamo utilizzando in città sia durante una corsa o in montagna - basterà sbloccarlo (premendo a lungo il pulsante superiore) e premere con le dita sul quadrante in corrispondenza della funzione indicata. Ad esempio, basterà premere sulle ore 12 per accedere alle funzionalità meteo, sulle 2 per accedere a quelle sportive, sulle 8 per accedere a sveglie e cronometro, e così via.

Tutte le funzioni



Sono tante le funzioni di questo orologio: tra queste le previsioni meteo, la pressione atmosferica, la temperatura, il contatore dei passi, il contatore delle calorie bruciate e della distanza percorsa. Ancora, c’è la bussola (con le lancette delle ore e dei minuti che si muovono per indicarci il nord), il calendario, due differenti fusi orari, il cronometro (con possibilità di salvare i tempi in un logbook), il conto alla rovescia, la sveglia e l’altimetro. Collegando l’orologio al cellulare attraverso un’app disponibile per iOS, Android e anche per il futuro sistema operativo di Huawei Harmony OS è possibile ottenere una notifica quando riceviamo una telefonata (potremo vedere il nome o il numero della persona e decidere se rispondere sul telefono oppure se declinare la chiamata), quando riceviamo una mail o un messaggio (è possibile leggere ma non rispondere) o accedere alla funzionalità Find my Phone se non ritroviamo il telefono. Tissot, infine, non perde la sua anima sportiva e grazie alla collaborazione con Nba permette di vedere sul display i risultati live delle partite e il calendario del campionato.