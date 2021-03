XGIMI Mogo Pro, il proiettore portatile in una mano

Bastano cinque dita per tenerlo, si comporta come una smart tv e diventa anche uno stereo. XGIMI MoGo Pro è un proiettore portatile molto interessante dalle innumerevoli qualità. Lo abbiamo provato per voi. Ecco la nostra recensione

Il design è molto bello, pesa poco meno di un chilo e a differenza di altri proiettori è silenzioso. Una volta sistemato, potete proiettare sulla parete - e perché no, anche sul soffitto. Il focus è automatico e in qualsiasi posizione si trovi si può regolare l'angolo dell'immagine con pochi passaggi. La batteria dura fino a 4 ore. Ci sono molte porte multifunzione come l'Hdmi, la Usb, la porta di alimentazione e il jack audio. Si possono collegare console, decoder, pc e tutti i dispositivi tramite il bluetooth.

Altre qualità

Si tratta di una vera e propria smart tv. Di XGIMI MoGo Pro ci ha colpito il fatto di avere la tecnologia Chromecast integrata. Con Google Play Store sono disponibili, poi, innumerevoli applicazioni. Anche il pannello di controllo è molto facile da usare, si naviga direttamente con il telecomando. Collegando ad esempio il nostro pc possiamo utilizzare il proiettore per guardare Sky Go. Nella parete di casa effetto cinema per film e grandi eventi sportivi. Con i videogiochi fatica, abbiamo collegato la Play Station 5 e le immagini non sono fluide come in tv, pesa l'effetto ghost. Il prezzo è un po' alto: 649 euro ma comunque un buon compromesso per la qualità dimostrata.