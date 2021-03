Einova presenta Mundus UV Pro, il caricabatterie che sterilizza

Abbiamo provato due nuovi prodotti dell’azienda con sede a Modena: il primo è in grado di sterilizzare oggetti grandi come un cellulare; il secondo, il Laptop Power Bank, è un caricabatterie portatile in grado di ricaricare fino a tre device contemporaneamente, tra i quali un laptop

Mundus UV Pro e Laptop Power Bank sono due dei prodotti forse più interessanti prodotti dall’italiana Einova, brand premium di Eggtronic. Il primo, da tenere in casa, è in grado di sterilizzare gli oggetti che vengono inseriti al suo interno e allo stesso tempo di ricaricare tre dispositivi alla volta; il secondo, da portare fuori casa, aiuta a non rimanere mai a secco di batteria, anche sul portatile. L’azienda modenese, con sedi anche a San Francisco e Guanghou, sbarca dunque con un nuovo brand di prodotti premium in Italia tutti dedicati al mondo della ricarica, dagli alimentatori ai caricatori wireless ai power bank, garantendo prodotti di qualità e design italiano. Un’azienda giovane, con un team composto da designer e specialisti dell’ingegneria elettronica e meccatronica.

Mundus UV Pro



Il primo prodotto di cui parliamo, a nostro avviso molto interessante e utile soprattutto in questo periodo storico, è Mundus UV Pro: si tratta di uno sterilizzatore dotato di funzionalità di ricarica wireless. Si presenta come una scatoletta bianca, discreta ed elegante, di una ventina di centimetri per lato. Nella parte superiore vi sono due punti di ricarica wireless certificati Qi da 10W che permettono di ricaricare senza fili e simultaneamente smartphone, cuffie e tutti quegli oggetti dotati di questa tecnologia. Sul retro, per caricare contemporaneamente un terzo device, vi è anche una presa USB di tipo tradizionale. Aprendo la parte superiore si accede, invece, al comparto interno, posto su due livelli paralleli, in cui possiamo posizionare smartphone, chiavi, mascherine, cuffiette, orologi, bracciali, anelli, orecchini e tutto ciò che vogliamo sterilizzare. Nelle nostre prove abbiamo inserito, rientrando in casa, contemporaneamente un iPhone insieme alle Airpods e all’orologio, oppure un iPhone insieme a uno smartphone Samsung e a una mascherina. Non ci sono limiti alla fantasia, l’importante è che i prodotti entrino bene nell’alloggiamento e ne consentano la chiusura. Una volta richiusa l’apertura superiore basta premere un pulsante per far partire la sterilizzazione, che dura circa 8 minuti. Un led circolare a quattro posizioni indicherà l’avanzamento della “pulizia” mentre un “beep” ci avvertirà quando il ciclo di sterilizzazione è concluso.

“Efficacia al 99,99% anche contro il coronavirus”



Spiega Eggtronic che due laboratori indipendenti hanno certificato l’eliminazione del 99,99% dei batteri in un solo ciclo di 8 minuti; inoltre, leggiamo sul sito, ”l’irradiazione è altamente efficace nell’inattivare e inibire la replicazione di SARS-CoV-2. Questo grazie a un mix di lunghezze d’onda che combina lampade e led UV-C ad alta potenza con frequenze di emissione studiate per massimizzare l’effetto germicida su un vasto numero di patogeni (virus, batteri, funghi muffe)". L’effetto igienizzante, infine, è amplificato da una superficie catalitica in biossido di titanio. Abbiamo testato Mundus UV Pro - che ha un prezzo di listino di 149 euro - per oltre un mese e, pur non avendo gli strumenti per verificare l’efficacia della sterilizzazione, ci è sembrato un prodotto utile e innovativo e non abbiamo riscontrato particolari problemi di utilizzo. Forse, se possiamo dare un suggerimento agli ingegneri per i prossimi modelli, si potrebbe provare a ridurre i tempi di igienizzazione.

Pro e Contro

PRO

Idea innovativa

Ricarica e sterilizza contemporaneamente

CONTRO