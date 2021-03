Destruction AllStars, il videogame gratis su PlayStation Plus

Sedici protagonisti in cerca di demolizione e distruzione, Destruction All Stars è il titolo per la console PS5 caricabile gratuitamente fino al 5 aprile da tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus

Destruction AllStars è il nuovo videogame per PlayStation 5 scaricabile gratis fino al 5 aprile da tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

La storia

Dopo aver preso possesso di un veicolo, lo scopo è quello di distruggere gli avversari all'interno di un'arena. Quando il proprio veicolo non ce la farà più toccherà scendere e proseguire a piedi in cerca di altre macchine, schivando gli avversari con tecniche di parkour. Un gioco semplice e interessante che permette di testare le potenzialità del nuovo dual sense di PlayStation 5. Gli scontri e le accelerate si percepiscono come se fossero reali. Destruction AllStars sarà in continuo aggiornamento con nuove modalità di gioco, inediti personaggi e skin. Insomma un bel regalo per tutti gli utenti di PlayStation Plus.